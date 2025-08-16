Rusia y Ucrania se atacan con drones mientras Trump y Putin estaban reunidos en Alaska

Mientras Trump y Putin se reunían en Alaska para abordar un posible alto el fuego en territorio ucraniano, Rusia y Ucrania han continuado con sus ofensivas.

El Ejército ruso lanzó 85 drones de ataque y un misil balístico contra territorio de Ucrania, según recoge The Guardian del sábado la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los territorios en primera línea en las regiones de Sumy, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk fueron blanco de los ataques nocturnos, según informó la fuerza aérea en la aplicación de mensajería Telegram. Añadió que sus unidades de defensa aérea destruyeron 61 drones.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en su informe matutino diario que se produjeron 139 enfrentamientos en primera línea durante el último día.

Mientras tanto, los medios rusos, citando al Ministerio de Defensa del país, dijeron que los sistemas de defensa aérea de Rusia interceptaron y destruyeron 29 drones ucranianos durante la noche en varias regiones rusas, incluidos 10 derribados en la región de Rostov.

Por otro lado, en Alaska estaban manteniendo un encuentro Trump y Putin para abordar la situación en Ucrania. El líder mandatario no ha cumplido sus objetivos de llegar a un acuerdo con el ruso.

No obstante, Trump declaró que ambos hicieron "un buen progreso". "No llegamos a un acuerdo, pero hay una buena posibilidad de que lo logremos", dijo el estadounidense al finalizar la reunión.

Por su parte, Vladímir Putin, en relación al inicio del conflicto ha confesado: “Cuando Trump dice que con él no hubiera habido guerra, estoy seguro de que así hubiese sido".