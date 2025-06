Un tiroteo en Nimes (Francia) deja seis heridos, uno en estado crítico: se busca a los autores

C. G.

C. G.

Una operación de búsqueda sigue en marcha en Nimes, en el sur de Francia, tras un tiroteo que dejó al menos seis personas heridas, una de ellas en estado crítico. El suceso tuvo lugar en la plaza Avogadro, en el conflictivo distrito de Valdegour, alrededor de las 19:00 horas del viernes.

Según información recogida por el diario británico Mirror, varios individuos abrieron fuego en la vía pública cuando aún había numerosos vecinos en la zona, incluidos niños que jugaban al aire libre.

Uno de los presuntos atacantes fue captado en vídeo portando un arma larga, posiblemente un fusil automático de tipo Kaláshnikov.

El Ministerio Público de Nimes ha confirmado que se ha abierto una investigación por tentativa de asesinato. La División Especializada contra el Crimen Organizado de los departamentos de Gard y Hérault está al frente de las pesquisas.

La vicefiscal de Nimes, Nathalie Welte, indicó que "se han producido varios heridos en un tiroteo ocurrido esta tarde en el barrio de Valdegour" y señaló que "la investigación está en curso".

Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención. Las fuerzas de seguridad han desplegado efectivos antidisturbios (CRS) en la zona para reforzar el dispositivo policial, mientras los investigadores intentan localizar a tres sospechosos. Uno de ellos vestía una sudadera oscura con capucha y portaba un arma de gran calibre, según declararon varios testigos al Mirror.

Vecinos relataron a medios locales que se produjeron momentos de confusión y pánico. Una residente explicó que su hermana la llamó por teléfono para advertirle que no volviera a casa: "Me dijo que no regresara, que estaban disparando justo frente a mi edificio. Al principio pensamos que eran petardos".

Otro vecino del barrio lamentó que el tiroteo se produjera tras varias semanas de relativa calma. "Es terrible. Los niños van a quedar traumatizados. Incluso los adultos estamos asustados", declaró.

Un distrito peligroso

El distrito de Valdegour es conocido por su elevada criminalidad relacionada con el tráfico de drogas y o es la primera vez que se registra violencia armada en la zona.

Hace apenas dos meses, un hombre fue herido tras ser alcanzado en la cabeza por disparos de un Kaláshnikov. Días después, se halló un vehículo calcinado en el barrio cercano de Pissevin, en un caso que la Policía considera relacionado con ese ataque.

La ciudad ha sido escenario de episodios similares en los últimos años. En agosto de 2023, un niño de 10 años y un joven de 18 murieron en tiroteos distintos, ambos vinculados a disputas por el control del narcotráfico en la zona.

La Policía continúa rastreando el área para localizar a los autores del ataque y esclarecer los motivos del tiroteo.