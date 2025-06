Sánchez insiste en que la UE sancione a Israel y llama a su representante en España tras las críticas de Netanyahu: "Basta ya"

Lejos de retroceder, Pedro Sánchez endurece todavía más el tono contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu después de que éste le acusara de defender una posición "moralmente indefendible" y de situarse "en el lado equivocado de la historia". "Basta ya, basta ya", le ha espetado.

En paralelo, el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares ha convocado al encargado de negocios de Israel por su "inaceptable comunicado".

Durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, el presidente del Gobierno ha vuelto a pedir a sus socios la imposición inmediata de sanciones contra Israel por violar los derechos humanos en Gaza, lo que supone un incumplimiento del Acuerdo de Asociación con la UE.

Sánchez se ha revuelto además contra las críticas que le dirige el Ejecutivo de Netanyahu. "He escuchado al Gobierno de Israel decir que nunca hemos condenado los atentados de Hamás. Eso no es cierto, lo hemos hecho desde el primer día", ha señalado.

"He escuchado decirles también que nunca hemos exigido la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Eso no es cierto, lo hemos hecho desde el primer día", ha insistido. "Pero con la misma determinación que hemos exigido a Hamás esta liberación y la condena a esos atentados terroristas, tenemos que decirle al Gobierno del primer ministro Netanyahu: basta ya, basta ya".

En cuanto a la acusación que le hace Israel de no condenar "ni una sola vez" los ataques de Irán, Sánchez ha dicho que "los jefes de Estado y de Gobierno europeos compartimos la convicción de que Irán no debe tener armas nucleares".

"Pero hay algunos, entre los que yo me encuentro, que, por supuesto, consideramos que no se debe tolerar que el camino para evitarlo sea el uso de la fuerza. La acción militar no trae la paz, nunca la trae. La prioridad, por tanto, es evitar la escalada y volver a la diplomacia", ha insistido.

En el Consejo Europeo, Sánchez ha reclamado aprobar "medidas concretas" contra el Gobierno Netanyahu durante la próxima reunión de ministros de Exteriores de los 27, que se celebrará el próximo 15 de julio en Bruselas.

Los líderes europeos, durante la cumbre de este jueves en Bruselas Unión Europea

"He defendido que la UE debe suspender el Acuerdo de Asociación entre Europa e Israel como una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que ahora mismo se está viviendo en Palestina", ha señalado el presidente del Gobierno al término de la cumbre de Bruselas.

"Tenemos mecanismos. Hay palancas de presión para que el Gobierno de Israel cese esta catástrofe", ha insistido.

Sin embargo, tal y como estaba previsto, el Consejo Europeo ha desatendido la petición de Sánchez. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 siguen profundamente divididos sobre la actitud a adoptar frente al Gobierno de Netanyahu.

Para romper relaciones con Israel se requiere una unanimidad ahora mismo imposible, pero ni siquiera se alcanza la mayoría necesaria para adoptar algún tipo de represalia comercial. Ni siquiera el informe del Servicio Europeo de Acción Exterior, publicado la semana por la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha servido para mover posiciones.

El dictamen concluye que "existen indicios de que Israel estaría incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos recogidas en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel".

Sin embargo, en las conclusiones del Consejo Europeo de este jueves ni siquiera se menciona esta vulneración de los derechos humanos en Gaza. Los jefes de Estado y de Gobierno se limitan a "tomar nota del informe sobre el cumplimiento por parte de Israel del Artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel".

Además, se invita a los ministros de Exteriores a "continuar las discusiones sobre un seguimiento, según corresponda, en julio de 2025, teniendo en cuenta la evolución de la situación sobre el terreno". Pero en ningún momento se habla de adoptar entonces medidas concretas.

De hecho, la propia Kallas había anunciado que presentaría un menú de opciones con posibles sanciones contra Israel en el Consejo de Exteriores que se celebró el lunes pasado en Luxemburgo. Pero al final renunció a hacerlo porque ninguna alternativa reunía apoyos suficientes para salir adelante y sólo habría servido para evidenciar de nuevo la división de la UE.

Un total de 17 países (entre los que figuran también Francia, Polonia o Países Bajos) habían pedido revisar las relaciones con Israel, pero no todos los miembros de este grupo defienden las sanciones.

En el extremo contrario, alrededor de una decena de Estados miembros (entre ellos Alemania, Italia o Hungría) rechazan de plano cualquier medida contra Netanyahu.

En sus conclusiones de este jueves, el Consejo Europeo "pide un alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes, lo que debe conducir a un fin permanente de las hostilidades".

Los líderes europeos lamentan "profundamente la grave situación humanitaria en Gaza, el inaceptable número de víctimas civiles y los niveles de hambruna".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la rueda de prensa de este jueves en Bruselas

"El Consejo Europeo insta a Israel a levantar completamente el bloqueo sobre Gaza, a permitir el acceso inmediato y sin trabas y una distribución sostenida de ayuda humanitaria a gran escala dentro y a través de Gaza, y a facilitar que la ONU y sus agencias, así como las organizaciones humanitarias, puedan trabajar de manera independiente e imparcial", prosiguen las conclusiones.

Finalmente, los líderes europeos recalcan "la imperiosa necesidad de garantizar la protección de todos los civiles en todo momento, incluidos los trabajadores humanitarios, así como la infraestructura civil, como instalaciones médicas, escuelas y locales de la ONU".

"Israel es un amigo, pero con los amigos debemos ser francos, abiertos y claros. Tenemos un Acuerdo de Asociación, y en los términos de ese Acuerdo, en su artículo 2, ambas partes deben respetar los mismos valores. Nadie puede ignorar lo que vemos en la televisión y lo que leemos en la prensa: la situación humanitaria en Gaza es completamente inaceptable", ha destacado el presidente del Consejo Europeo, António Costa.