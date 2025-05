Trump acusa a Putin de volverse "completamente loco" por los bombardeos sobre Ucrania y amenaza con sanciones

Escalada de tensión en las negociaciones de paz de la guerra de Ucrania. Tras el mayor ataque aéreo ruso de este domingo, que dejó al menos 13 muertos, Donald Trump ha embestido de una forma casi inédita contra Vladímir Putin, al que ha acusado de "volverse absolutamente loco".

El presidente estadounidense, después de desmarcarse la semana pasada del esfuerzo de los aliados de Kiev para castigar económicamente a Moscú por negarse a acordar un alto el fuego, ha amenazado a su homólogo ruso con nuevas sanciones por "estar matando a mucha gente".

"No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando misiles a ciudades y matando gente, y no me gusta nada", dijo Trump en unas declaraciones en la Base Aérea Andrews, desde donde tenía previsto desplazarse a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su campo de golf en Bedminster, en el estado de Nueva Jersey.

Destrozos en la región de Kiev provocados por los ataques rusos de este fin de semana. Thomas Peter Reuters

Al llegar a Washington, utilizó su cuenta de Truth Social para ser más explícito en sus críticas: "Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo ha pasado con él. ¡Se ha vuelto absolutamente LOCO! Está matando a mucha gente de forma innecesaria, y no me refiero solo a soldados. Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin motivo alguno".

Trump, que prometió acabar con la guerra en solo 24 horas durante la campaña electoral, ha amenazado en las últimas semanas a ambos bandos con abandonar su esfuerzo negociador si no se registran avances ni cesiones por las dos partes. Aunque ha presumido en varias ocasiones de su relación con Putin y ha culpado a Ucrania y a su presidente, Volodímir Zelenski, del inicio del conflicto, también ha deslizado ciertas críticas contra el jefe del Kremlin, aunque ninguna tan rotunda como la de este domingo.

El presidente estadounidense, por otro lado, ha advertido que el plan de Putin de conquistar toda Ucrania "conducirá a la caída de Rusia", si bien no ha especificado cómo se produciría esto.

Trump ha estallado a raíz de los ataques rusos sufridos por Ucrania en la pasada noche del sábado al domingo, los más masivos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Los bombardeos dejaron al menos 13 muertos y 79 heridos, tras lanzar Moscú cientos de drones y decenas de misiles en la última jornada del proceso de canje de 1.000 prisioneros de cada uno de los bandos enfrentados acordado la semana pasada en Estambul.

Al ser preguntado sobre si considera imponer sanciones a Putin debido a esta última ofensiva, Trump respondió "absolutamente, está matando a mucha gente". "Estamos en plenas conversaciones [hablaron por teléfono el pasado lunes] y está disparando cohetes a Kiev y otras ciudades. No me gusta nada", añadió el presidente estadounidense, que dijo estar "muy sorprendido" por las acciones de Moscú.

No obstante, el foco de su frustración no ha sido unidireccional. Trump también ha cargado contra Zelenski, quien ha reclamado aumentar la presión internacional sobre Rusia denunciando que "el silencio de Estados Unidos solo anima a Putin".

"El presidente Zelenski no le hace ningún favor a su país al hablar como lo hace. Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare", ha exigido el mandatario republicano en el mismo mensaje de Truth Social. "Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no de Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y desagradables incendios provocados por la incompetencia y el odio flagrantes".

Desde que retornó al poder en enero y comenzó a mediar entre Rusia y Ucrania, Trump ha advertido varias veces sobre la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a Moscú si el Kremlin no se esfuerza en lograr un acuerdo de alto el fuego. Pero esas advertencias nunca se han concretado. De hecho, su Administración ha dado un volantazo en política exterior aproximándose a Moscú tratando de exprimir una relación comercial favorable para ambas potencias.