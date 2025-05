Nuno Santos formaliza su dimisión como líder del Partido Socialista de Portugal, aunque seguirá "haciendo política"

El ex secretario general del Partido Socialista de Portugal, Pedro Nuno Santos. Reuters

El secretario general del Partido Socialista (PS) portugués, Pedro Nuno Santos, ha formalizado este sábado su dimisión, que ya adelantó el domingo pasado después de que su partido perdiese las elecciones legislativas.

En declaraciones a los periodistas ya como exsecretario general, Santos ha apuntado que termina aquí "un recorrido de muchos años de dedicación al PS y al país", en los que ha ocupado puestos tanto en su formación como cargos públicos (fue ministro de Infraestructuras entre 2019 y 2022).

Santos ha acudido este sábado al comienzo de la Comisión Nacional del PS, convocada tras las elecciones, donde el partido perdió 20 escaños, para oficializar su renuncia.

Aun así, "no desisto de luchar porque obviamente hice política toda mi vida y continuaré haciendo política", ha afirmado, quien agregó que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre su lugar en el Parlamento portugués y que lo hará en las próximas semanas.

Santos se ha mostrado partidario de que el PS haga "un análisis profundo" de las causas de los resultados electorales, donde el partido quedó igualado en escaños -58- con el ultraderechista Chega, y que después del conteo de los votos en el extranjero, que empieza esta semana y adjudica cuatro diputados, afronta el riesgo de quedar relegado a tercera fuerza.

Asimismo, ha recordado que su formación estuvo ocho años en el poder, durante los Gobiernos de António Costa (2015-2024), con "una transformación social y económica del país".

"Pero también no podemos ignorar que hay una cantidad muy grande de portugueses que sienten que su vida ni se mueve ni está quieta, que les están marcando el paso, y que hasta que no logremos hacerles creer que sus vidas pueden de hecho mejorar no recuperaremos la confianza de la gente y son muchos", ha continuado.

En esta línea, ha afirmado que Portugal es un país donde "la economía crece". "Creció por encima de la media europea durante 10 años, pero ese crecimiento no llegó a todo el mundo y por eso ahí hay un trabajo de reflexión muy grande", ha señalado.

Otro de los temas sobre los que ha considerado que el PS debe pensar "seriamente" es sobre la inmigración y lo que significa, "porque el país necesita de trabajadores extranjeros para crecer".

"Si la economía no crece, tenemos tensiones sociales, pero una entrada tan grande (de migrantes) en poco tiempo crea otro tipo de tensiones y tenemos que saber lidiar con ellas", continuaba.

Además, Nuno Santos ha sido preguntado sobre si se arrepiente de no haber apoyado en marzo la moción de confianza presentada por el Gobierno del primer ministro en funciones Luís Montenegro (centroderecha), que al no salir adelante abocó al país a elecciones.

Ante esto, Santos ha calificado que el jefe del Gobierno en funciones, que ganó los comicios del domingo, "no tiene las condiciones éticas mínimas para liderar un Gobierno".

"Yo creo, creía en eso cuando se votó la moción de confianza", ha asegurado.

La coalición de Montenegro, AD, fue la ganadora de las elecciones, después de que el primer ministro presentara una moción de confianza en el Parlamento en marzo, que perdió, motivada por la publicación en los medios de una empresa en manos de su familia que habría recibido pagos de otras compañías donde trabajó anteriormente el jefe del Ejecutivo.