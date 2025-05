El Kremlin dice que es "posible" que Putin y Zelenski se reúnan si los grupos negociadores consiguen "acuerdos previos"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado este sábado que considera que "es posible" un encuentro directo entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, si las delegaciones negociadoras llegan a ciertos acuerdos.

Además, ha anunciado que hará llegar a la parte ucraniana una lista de condiciones para instaurar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, tal y como acordaron sendas delegaciones negociadoras este pasado viernes en la primera reunión desde 2022 para conversar sobre el proceso para alcanzar la paz, celebrada en Turquía.

Este documento que no ha sido confeccionado y, según el gobierno ruso, no trascederán los detalles: "La parte rusa preparará dicha lista y la entregará a la parte ucraniana. Quizá no se deba anunciar qué incluirá exactamente, ya que las negociaciones siguen en curso y deben ser a puerta cerrada", ha dicho Peskov, según recoge la agencia TASS.

Según recoge Reuters, para el Kremlin la cuestión fundamental para considerar un acuerdo válido para comenzar a deliberar sobre una tregua es "quién firmaría exactamente los documentos" por parte del lado ucraniano.

Una de las principales demandas del Kremlin -manifestada el viernes por Medinski- es que las tropas ucranianas abandonen el territorio de las cuatro regiones ucranianas anexionadas -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia-, aunque los rusos no las controlen en su totalidad.



A pesar de esta aparente mano tendida a llegar a un acuerdo de paz, la agencia Tass informa de que este mismo sábado las tropas rusas se han hecho con la ciudad de Alexandropol, en la región ucraniana de Donetsk. Además, Rusia ha vuelto a atacar con drones la región ucraniana de Sumi, dejando al menos nueve muertos que iban a bordo de un autobús civil.

Como respuesta, Zelenski ha afirmado en sus redes sociales que el Kremlin tuvo oportunidad de declarar un alto el fuego, pero no lo hizo y "conserva así la oportunidad de seguir matando". Es por ello que vuelve a urgir a la comunidad internacional a presionar al Kremlin.



Por otro lado, drones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) atacaron este sábado depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas rusas en la ocupada península ucraniana de Crimea, según ha informado la agencia UNIAN.