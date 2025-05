La UE aprueba su 17 paquete de sanciones contra Rusia en vísperas de la posible reunión entre Zelenski y Putin

Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado este miércoles por unanimidad -es decir, con el concurso de países reticentes como Hungría o Eslovaquia- su decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, según han confirmado fuentes diplomáticas.

Las nuevas medidas castigan a casi 200 barcos de la 'flota fantasma' de Moscú dedicada al transporte de petróleo, 30 empresas implicadas en la evasión de sanciones y 75 entidades y personas vinculadas al complejo militar-industrial ruso.

La nueva ofensiva de la UE contra el Kremlin se produce en vísperas de la posible reunión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, este jueves en Estambul, que sería la primera cara a cara entre ambos dirigentes desde el estallido de la guerra.

Zelenski ha confirmado que estará allí y ha aceptado un alto el fuego incondicional de 30 días, pero el presidente ruso no aclara si irá él personalmente a la capital turca y no termina de pronunciarse sobre la tregua de 30 días, que le ha reclamado también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una reunión celebrada en Kiev el pasado sábado, los líderes de las grandes potencias europeas amenazaron al Kremlin con una nueva tanda de sanciones más potentes si no aplica de inmediato el alto el fuego. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha sugerido que en el nuevo paquete podría entrar el gasoducto Nord Stream, aunque no está claro qué utilidad tendría esta medida porque ahora mismo no se está usando.

Por lo demás, un gran número de Estados miembros consideran que las sanciones de la UE contra Putin han llegado ya a su límite. El último paso sería prohibir por completo las importaciones de gas ruso, tanto el de gasoducto como el gas natural licuado, que llega a España entre otros países. Bruselas ha propuesto hacerlo de forma progresiva de aquí a 2027.

El año pasado, los europeos pagaron 23.000 millones de euros por el gas ruso, una cantidad superior a la ayuda militar enviada a Ucrania.