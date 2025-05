Putin no se reunirá con Zelenski en Turquía: enviará una delegación para conversar sobre la paz en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado en la noche de este miércoles que enviará una delegación a Turquía para reiniciar las conversaciones con Ucrania en un encuentro que está previsto para este jueves y que tiene como fin intentar alcanzar la paz entre ambos países.

En su lugar acudirá el asesor presidencial Vladímir Medinski, que actuará como jefe de la delegación. A las negociaciones le acompañarán el viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin, el jefe de la Dirección General del Estado Mayor del Ejército, Ígor Kostyukov, y el viceministro de Defensa, Aleksandr Fomin.

Se trata de la misma delegación que estuvo negociando con Ucrania hace tres años (cuando comenzó la guerra), ya que Moscú considera estas negociaciones como una continuación del proceso iniciado en la misma Estambul en 2022 y como una vía para abordar las causas fundamentales del conflicto. Por su parte, Ucrania y sus aliados europeos acudirían a estas conversaciones con el fin de establecer un alto el fuego de 30 días.

Alina Smutko Reuters Ucrania accede a negociar sobre los territorios ocupados por Rusia sin renunciar a ellos y a cambio de un alto el fuego

Putin ha decidido mandar un grupo en su representación, ignorando la petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de hablar con él "personalmente", al igual que desoyó su condición de que firmara un alto el fuego para poder llevar a cabo estas conversaciones en un clima "diplomático" y continuó bombardeando Ucrania.

La iniciativa fue de Putin, una oferta que Zelenski aceptó. Sin embargo, este aseguró que no acudiría a la reunión si no era para verse cara a cara con su homólogo ruso. Por tanto, aún no es seguro que la conversación prevista para este jueves 15 llegue a celebrarse.

A pesar de ello, un alto funcionario ucraniano aseguró a la agencia Reuters este miércoles por la noche que Zelenski ya está "de camino" a Ankara, la capital turca.

En caso de que lleguen a producirse, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el Enviado Especial para Ucrania, Keith Kellogg, llegarán a Turquía un día después de las negociaciones.