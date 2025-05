Caos total en Portugal: una huelga paraliza todos los trenes y los sindicatos no cumplen con los servicios mínimos

Una serie de huelgas del personal ferroviario en Portugal por mejoras salariales y laborales ha provocado la paralización de prácticamente todo el sistema de trenes en el país en un momento en el que no están garantizados los servicios mínimos.



Las protestas, convocadas por 15 sindicatos en diferentes días, afectan al servicio ferroviario desde ayer, miércoles, y lo harán hasta el 14 de mayo, periodo en el que se prevén "fuertes perturbaciones en la circulación", según informa la compañía pública de trenes lusa Comboios de Portugal (CP) en su web.



El periodo de mayor impacto será hasta el 9 de mayo, tiempo en el que la entidad ferroviaria "no garantiza la circulación de trenes" al no haber servicios mínimos, añade la alerta.



El dirigente de la Federación de los Sindicatos de Transportes y Comunicaciones (Fectrans) lusa -una de las convocantes-, José Manuel Oliveira, explicó en declaraciones a Efe que este jueves la paralización es "prácticamente total" entre los trabajadores y que "no hay ningún tren operando en Portugal de la CP".



Añadió que esta protesta se debe a la "falta de voluntad" que han observado en el actual Gobierno del primer ministro en funciones de Portugal, el conservador Luís Montenegro, para avanzar con un acuerdo alcanzado hace unas semanas entre la administración y los trabajadores que iba a permitir un aumento salarial y mejorar las perspectivas de crecimiento en la empresa.



Oliveira aseguró que aplicar este acuerdo es necesario en un momento en el que la falta de medios de la empresa impide retener a los actuales trabajadores y dificulta reclutar a nuevos para cubrir las plazas vacantes.