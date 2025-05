George Simion, el trumpista favorito en las elecciones de Rumanía: antiUE, antiOTAN, y persona 'non grata' en Moldavia

El tablero político en Rumanía vuelve a agitarse este domingo con unas nuevas elecciones. Casi 10 millones de votantes están llamados de nuevo a las urnas debido a la anulación de los comicios presidenciales por una presunta "injerencia rusa". El proceso electoral rumano fue anulado por el Tribunal Constitucional 48 horas antes de la segunda ronda, que estaba prevista para el 8 de diciembre. Hasta hoy, que se celebra la primera vuelta de unas nuevas elecciones presidenciales que se prolongarán hasta el próximo 18 de mayo.

El favorito para alzarse con el Ejecutivo rumano en aquel momento fue el candidato prorruso, Călin Georgescu. El Alto Tribunal rumano consideró que hubo irregularidades en la financiación de la campaña electoral a través de redes sociales como Tik Tok. Según las autoridades rumanas, una red de 25.000 cuentas de TikTok fue activada dos semanas antes de la primera vuelta presidencial, durante el pasado 24 de noviembre, y el algoritmo de esa red social amplificó el contenido que "favorecía desproporcionadamente a un solo candidato", a Georgescu, que no figuraba hasta entonces entre los favoritos para llevarse el gato al agua.

Este ingeniero agrónomo de 62 años formó parte del Ministerio de Medio Ambiente y de Exteriores en anteriores gobiernos. Sin embargo, este candidato ha pasado a un segundo plano político y mediático tras la llegada de George Simion. El actual líder de Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), declarado crítico con la Unión Europea, la OTAN y las ayudas europeas hacia Ucrania, es admirador de Donald Trump y "persona non grata" en Moldavia y Ucrania, debido a sus reclamaciones territoriales. Recibió su primera prohibición de ingreso al país en diciembre de 2014. Actualmente y de cara a las urnas, se decanta como el favorito en la primera vuelta de las presidenciales, aglutinando el 31% de los votos. Con el fin de evitar una nueva debacle electoral y una vuelta a las urnas, las autoridades extremaron la vigilancia, especialmente en redes sociales.

Según publica el periódico rumano Libertatea, Simion nació en Vrancea, distrito rumano situado a unos 200 kilómetros de la capital, Bucarest. El cabecilla de AUR se licenció en 2008 en Administración y Negocios por la Universidad de Bucarest. Atendiendo a los datos de su ficha en el parlamento rumano, Simion obtuvo el graduado en un programa de maestría por la Universidad Alexandru Ioan Cuza con el artículo de investigación Crímenes del comunismo.

Sus comienzos en política se remontan a 2004. En el citado año, inició varias marchas unionistas en Rumanía y Moldavia, haciendo campaña por la reunificación nacional. Dos años más tarde, en 2006, se hizo conocido como el líder de "Nuevo Golani", un grupo concebido como una continuación del movimiento callejero de 1990. En él introdujo el mensaje "Besarabia es Rumanía".

Llegó al frente de la formación Alianza para la Unidad de los Rumanos, su actual partido y el cual encabeza todos los sondeos, el 27 de marzo de 2022, después de haberlo fundado tres años atrás y en 2020 haber obtenido 541.000 votos, un 10% del Parlamento rumano.

También se lanzó al mundo audiovisual creando Unirea TV, alzando así la voz de los unionistas llegando al espacio mediático moldavo. Y en cuanto a las elecciones que fueron anuladas el pasado mes de diciembre, el partido de Simion obtuvo más de un millón de votos, 13,86% del total, tal y como añade el diario Libertatea.

El líder ultranacionalista presentó su programa electoral el pasado viernes 14 de marzo, cuando la candidatura de Călin Georgescu fue invalidada por las autoridades rumanas. Para presentar su partido en la lucha electoral por el trono presidencial, se dirigió al Hotel Intercontinental, donde apareció ante los medios de comunicación junto a Mateusz Morawiecki, ex primer ministro conservador polaco.

Durante su discurso, Simion afirmó que su único "objetivo" era "volver a la democracia y a la normalidad". En la campaña presidencial relativa al 2024, el candidato de AUR prometió a sus votantes viviendas por valor de 35.000 euros, una bajada de impuestos notable y un "trato igualitario" en las relaciones con el Estado. En este sentido, se comprometió a construir hasta un millón de apartamentos divididos territorialmente según la solicitud de las personas inscritas al programa.

Romania, Noi, Cetățenii poll:



Presidential election



Simion (AUR-ECR): 31% (+1)

Dan (*-RE): 27% (-3)

Antonescu (PSD/PNL/UDMR-S&D|EPP): 21% (+1)

Ponta (*-S&D): 10% (+2)

Lasconi (USR-RE): 9% (+1)

Funeriu (*-EPP): 3% (+1)



+/- vs. 28 March – 08 April 2025



Fieldwork: 28–30 April… pic.twitter.com/pTnZjURxRo — Europe Elects (@EuropeElects) May 1, 2025

El favorito para las elecciones en Rumanía también ha protagonizado "varios escándalos", algunos de ellos en el propio Parlamento rumano. Hace dos años, George Simion agarró por la nuca al entonces ministro de Energía, Virgil Popescu, para más tarde empujarlo y calificarlo de "ladrón". El incidente sucedió después de que el titular de Energía pronunciase un discurso desde el atril de la Cámara de Diputados, a lo que Simion respondió con gritos y la posterior agresión.

Asimismo, George Simion fue acusado, la pasada primavera, por el exministro de Defensa de la República de Moldavia, Anatol Şalaru, de reunirse con un residente del FSB, el servicio secreto ruso. Según Şalaru, Simion se reunió con el representante del FSB en 2011, en Chernivtsi (Ucrania). Simion desmintió dichas acusaciones vertidas sobre su persona.

Ya en 2012 no aceptó el estatus de Moldavia: "Soy unionista, siempre lo he sido. Abogamos por la unificación de los dos estados rumanos actuales y, por tanto, la abolición de la República de Moldavia, de facto, una creación stalinista. No tolero y nunca aceptaré este concepto de estatismo moldavo".

En mayo del mismo año, Simion afirmó que el primer ministro Marcel Ciolacu "bromeó diciendo que era vergonzoso ser moldavo porque el jefe de gobierno es probablemente romaní". La declaración se hizo después de que el líder del PSD, Marcel Ciolacu, respondiera en abril, en Timișoara, a una pregunta sobre la reforma administrativa relativa a la regionalización de Rumania.

Denuncia ante la Fiscalía por el envío de cartas

Tal y como recoge el periódico rumano Adevarul, la Oficina Electoral del Condado de Ilfov presentó una denuncia ante la Policía y la Fiscalía General por el presunto envío cartas electorales. La notificación llegó tras la denuncia de una persona que recibió una misiva a su domicilio con su nombre.

AUR se defiende señalando que envió las cartas durante la campaña electoral y no después de que la Oficina Central Electoral le notificase que no podría realizar dichos envíos, todo ello después de una primera queja presentada con anterioridad.

Una mujer recibió por correo material publicitario político del candidato presidencial George Simion, en nombre de su formación política, en la que se incluyeron sus datos personales, tales como el nombre, apellidos y domicilio, sin que ella hubiera expresado su consentimiento para el uso de dichos datos personales con fines electorales.