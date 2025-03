Alemania, aislada por aire: una huelga en 13 aeropuertos cancela 3.400 vuelos y afecta a medio millón de pasajeros

Alemania ha quedado este lunes prácticamente aislada por aire debido a una huelga de 24 horas que afecta desde esta madrugada a 13 de los principales aeropuertos y ha provocado la cancelación de 3.400 vuelos, afectando a aproximadamente medio millón de pasajeros.



El viernes el sindicato ver.di convocó una huelga de advertencia en 11 de los principales aeropuertos germanos para reclamar mejoras salariales para los empleados que trabajan en el sector público y en los servicios de asistencia en tierra.



Los aeropuertos afectados son los de Múnich, Stuttgart, Fráncfort, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburgo, Berlín-Brandeburgo y Leipzig-Halle.



En el caso de los aeropuertos de Weeze, cerca de Düsseldorf, y en el de Karlsruhe/Baden-Baden, sólo han sido convocados a secundar la huelga los empleados de seguridad aérea.



En tanto, el aeropuerto de Hamburgo lleva paralizado desde el domingo, después de que ver.di adelantara sin previo aviso el paro para los servicios de asistencia en tierra.

Subida salarial

Para los empleados del sector público, el sindicato busca un aumento salarial del 8%, pero de al menos 350 euros al mes, así como negociar tres días libres adicionales, además de primas por trabajar en horarios poco favorables y que supongan una carga adicional.



Además, ver.di exige un aumento de 200 euros mensuales para los salarios de las personas en formación y en prácticas.



Para los empleados de la seguridad aérea, el sindicato reclama mejoras en la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, 30 días de vacaciones y días libres adicionales por el trabajo por turnos, entre otras exigencias.



En la actual ronda de negociaciones para el sector público ya se habían convocado huelgas de advertencia en los aeropuertos de Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Múnich, que llevaron a muchos vuelos cancelados y que afectaron a unos 800.000 pasajeros.



El director general de la Asociación de Aeropuertos Alemanes (ADV), Ralph Beisel, señaló al referirse al paro en el sector público que "hacer huelga en once lugares al mismo tiempo tiene una nueva dimensión", al tiempo que aludió a las "consecuencias de gran alcance para la movilidad individual y los procesos económicos".



"Las medidas de huelga ahora en 13 aeropuertos no son eficaces y no hacen sino subrayar la desmesura de los sindicatos, con la que nos enfrentamos una vez más en esta ronda de negociaciones", declaró por su parte el jefe negociador de la Confederación de Empresas de Seguridad Aérea (BDLS), Christian Huber, citado por los medios.