Von der Leyen reclama a España acelerar el gasto militar pero rechaza las subvenciones europeas que pide Sánchez

Ursula von der Leyen aumenta la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que acelere de inmediato el gasto militar recurriendo al presupuesto nacional, sin fiarlo todo a las ayudas europeas. La presidenta de la Comisión ha vuelto a reclamar este domingo a los países cuyo gasto militar está todavía lejos del objetivo del 2% -como España, con apenas el 1,28%- que cumplan cuanto antes lo prometido, pero ha descartado de momento las subvenciones europeas que le pide Sánchez para escapar del bloqueo político interno.

En una insual rueda de prensa para marcar los 100 primeros días de mandato, la alemana ha defendido que Estados Unidos sigue siendo un aliado de la Unión Europea, pese al ninguneo y los ataques constantes de Donald Trump. Pero la propia Von der Leyen ha tenido que admitir que, pese a que lleva intentándolo desde su victoria el pasado noviembre, el presidente de Estados Unidos ni siquiera le ha dado cita para reunirse. Su secretario de Estado, Marco Rubio, dio plantón a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, cuando ella ya estaba en Washington para verle.

En la cumbre de emergencia celebrada el pasado jueves en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno avalaron por unanimidad el plan de rearme presentado por Von der Leyen, que pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros en cuatro años. No obstante, la mayor parte del dinero (650.000 millones) deberá salir de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. La única financiación europea que ha propuesto la alemana es un nuevo fondo de 150.000 millones basado en créditos, que engodarán todavía más la ya elevada deuda de países como España.

Varios jefes de Gobierno, y de forma destacada Pedro Sánchez, le reclamaron el jueves a Von der Leyen que incluya también en su plan subvenciones a fondo perdido, siguiendo el modelo de los fondos Next Generation, que no computan como deuda. "Nosotros creemos que tiene que haber préstamos, pero tiene que haber también transferencias. Ese es un debate que vamos a dar, que el Gobierno de España va a dar (...) No son suficientes los préstamos, vamos a necesitar transferencias para lo que tenemos entre todos qué hacer", dijo Sánchez.

En su rueda de prensa, Von der Leyen ha defendido su plan de rearme, que a su juicio es una iniciativa "sin precedentes" y ha rechazado la petición de que incluya también subvenciones. "Es una enorme cantidad lo que estamos ofreciendo ahora a los Estados miembros o para compras conjuntas: 800.000 millones. Por eso creo que ahora nos centraremos en presentar las propuestas legales, algo que tenemos prisa por hacer. Queremos hacerlo antes del próximo Consejo Europeo (del 20 y 21 de marzo", ha respondido la presidenta al ser preguntada por esta cuestión.

"No hay nada descartado. Estoy abierta a lo que sea necesario. Pero, ¿iniciar un debate tres días después de haber presentado una propuesta que fue apoyada unánimemente con muchas respuestas positivas de todas partes? Creo que es demasiado pronto para nuevas ideas. (...) Mi tarea ahora, tres días después de un paso tan grande, es centrarme en la propuesta legal, que será bastante complicada", ha insistido Von der Leyen al ser cuestionada por tercera vez por las subvenciones para defensa.

La alemana ha recordado que ella era ministra de Defensa cuando la OTAN fijo en la cumbre de Gales de 2014 el objetivo del 2% de gasto militar, que tendría que haberse alcanzado ya en 2024. "Sabemos cuáles son las cifras. Y sabemos que necesitaremos más del 2%. El secretario general de la OTAN habla de más del 3%. Y este es un llamamiento que va para todos los que están en la Alianza. Así que la UE tiene que intensificar los esfuerzos. Los Estados miembros deben intensificar los esfuerzos. Algunos ya han hecho sus deberes, pero otros no", ha apuntado la presidenta.

La OTAN ha situado a España en última posición en gasto en defensa entre los 32 países aliados. Sánchez anunció en la cumbre de emergencia del jueves que, tras sufrir la presión de la Alianza Atlántica y de la UE, tiene previsto acelerar la inversión militar para llegar al 2% antes del 2029, que es el calendario que manejaba hasta ahora su Gobierno Sin embargo, el presidente choca con dos grandes obstáculos: en primer lugar, ni su socio Sumar ni el resto de sus socios parlamentarios apoyan el rearme. Ademas, España es el cuarto país de la UE con más deuda pública y por tanto con menos margen de maniobra presupuestario.

Von der Leyen ha defendido que su nuevo instrumento de 150.000 millones de euros en créditos servirá para fomentar las compras conjuntas por parte de varios Estados miembros y reforzará por tanto la base industrial de defensa europea. En estos momentos, los países de la UE están comprando el 80% de sus armas a países extracomunitarios y sólo el 20% en Europa, porque los fabricantes comunitarios no tienen capacidad suficiente. La presidenta aspira a invertir la tendencia, pero también quiere incluir en su plan a alidados como Reino Unido, Noruega o Canadá.

Dudas sobre Trump

En la enumeración de socios estrechos de la UE que ha hecho en su discurso introductorio, Von der Leyen no ha citado a los Estados Unidos. Además, ha hablado de que durante sus primeros 100 días de mandato "algo fundamental ha cambiado". "Nuestros valores europeos –la democracia, la libertad y el estado de derecho– están amenazados. Vemos que se pone en tela de juicio no sólo la soberanía, sino también compromisos férreos. Todo se ha vuelto transaccional", ha lamentado en lo que parecía una crítica implícita a Trump.

Sin embargo, en el turno de preguntas la presidenta de la Comisión ha sostenido que sigue considerando a Estados Unidos como un aliado de la UE. "Estados Unidos ha sido nuestro aliado más cercano durante más de 80 años. Frente a la adversidad, Estados Unidos y Europa siempre han sido más fuertes juntos. Y sí, hay diferencias, podemos tener diferentes puntos de vista sobre algunos temas. Pero si nos fijamos en los intereses comunes que tenemos, siempre superan nuestras diferencias. Así que creo que es importante que trabajemos juntos. Tendremos nuestras diferencias. Tenemos que resolverlos, para encontrar caminos comunes", ha insistido Von der Leyen.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión ha tenido que reconocer que Trump sigue sin darle cita para poder reunirse con él, pese a que lleva intentándolo desde que fue elegido en noviembre de 2024.

"Me reuní con el presidente Trump cuando estaba en el último año de su primer mandato y yo en el primer año de mi primer mandato. Hemos tenido una llamada telefónica (tras su victoria electoral) y hablamos junto con otros durante la videoconferencia del G7. Así que hay contactos. Tendremos un encuentro personal cuando sea el momento adecuado. Y esta es la situación en este momento", ha zanjado Von der Leyen.