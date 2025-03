El Papa Francisco "sigue estable" tras 15 días de ingreso y ha pasado una "noche tranquila" en el hospital Gemelli

"El Papa Francisco sigue estable y ha pasado una noche tranquila". Esta es la frase con la que el Vaticano, una mañana más, ha informado de la salud del pontífice. Las noticias que llegan desde el hospital Fundación A. Gemelli de Roma animan a pensar que la crisis que sufrió el pasado viernes por la noche, cuando sufrió un broncoespasmo que agravó su situación, parece superada.

El parte médico de la tarde, en el que la Oficina de prensa del Vaticano suele dar más información, aseguraba este sábado que Bergoglio "no ha presentado otros episodios de broncoespasmo", está "pirético y no presenta leucocitosis", es decir, no tiene actualmente ninguna infección en curso.

Este domingo será un día clave para conocer más sobre esa posible infección, ya que los médicos se dieron el fin de semana para ver la evolución de Francisco I, de 88 años.

Aunque la situación "sigue siendo compleja" y "el pronóstico sigue siendo reservado", el boletín de esta mañana y el de ayer invitan a pensar que el Papa sigue recuperándose al alternar "ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre una buena respuesta al intercambio gaseoso".

Esto no es más que, a diferencia del viernes, cuando Francisco I llevaba permanentemente mascarilla de oxígeno, ayer alternó dos tipos de ventilación, disminuyendo así el uso de oxigenación mecánica no invasiva.

Como ya informó el parte de salud ayer tanto a mediodía como por la tarde, el Papa "desayunó café, leyó la prensa" y sigue "realizando fisioterapia respiratoria, colaborando activamente". Está "siempre alerta y orientado" y se encuentra "de buen ánimo", aseguran fuentes vaticanas, también lo hizo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuando fue a visitarlo.

Además, Francisco I continúa trabajando y pese a que este será el tercer domingo en el que el pontífice no leerá el Ángelus -si lo ha redactado-, al igual que hiciese la semana pasada, será Monseñor Rino Fisichella el encargado de hacerlo.

Desde el Vaticano también han transmitido el siguiente mensaje para confirmar que, pese a que el estado de salud del pontífice es delicado, "las decisiones que le competen al Papa las toma él mismo".

Y también informaron de que Bergoglio "recibió la Eucaristía, permaneció en la capilla unos veinte minutos, se dedicó a la oración, puede moverse, come alimentos sólidos, no hay alimentación intravenosa y su estado de ánimo es bueno".