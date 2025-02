Ahmad, el sirio del atentado yihadista en Austria: se radicalizó a través de Tik Tok y tiene banderas de ISIS en casa

Die unfassbare Gräueltat in Villach muss schärfste Konsequenzen haben! Wer in Kärnten, in Österreich lebt, muss Recht & Gesetz achten. Wer dagegen verstößt, muss schärfste Konsequenzen erfahren - dem ist der Prozess zu machen, einzusperren & abzuschieben.https://t.co/yss0pxoWiq