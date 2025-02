La UE flexibilizará las normas de déficit para que los 27 puedan gastar y endeudarse más y aumenten el gasto militar

"Europa necesita básicamente un impulso en defensa. Durante muchos años hemos invertido poco en defensa y por eso es muy urgente un aumento del gasto militar de gran magnitud". Así ha resumido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, las conclusiones de la cumbre informal celebrada este lunes en Bruselas, en la que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han discutido cómo financiar el rearme bélico del continente. El objetivo es doble: no sólo frenar la "amenaza permanente" de Rusia, sino también contentar a Donald Trump, que pide a sus aliados elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB.

Aunque la inversión en defensa de los Estados miembros ha aumentado un 30% entre 2021 y 2024, a raíz del estallido de la guerra de Ucrania, apenas se sitúa de media en el 1,9% en el conjunto, muy lejos de las exigencias del nuevo presidente de Estados Unidos. España está en última posición en gasto en defensa entre los 32 países de la OTAN, con apenas el 1,28% del PIB. Pedro Sánchez ha esquivado a la prensa en Bruselas durante toda la jornada. A puerta cerrada, el presidente del Gobierno ha defendido que "no se trata únicamente de gastar más, sino también de gastar mejor". Su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que también estaba en la capital belga, ha rechazado de plano aumentar el gasto militar.

El principal esfuerzo en defensa debe venir de los presupuestos nacionales. Si todos los Estados miembros cumplieran el actual objetivo de destinar el 2% del PIB a inversión militar, eso generaría 60.000 millones extra para defensa, según destaca el informe sobre competitividad elaborado por el ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Sin embargo, países como España o Italia tienen escaso margen de maniobra por su elevado nivel de déficit y deuda, en un momeno en que han empezado a aplicarse las nuevas reglas de disciplina fiscal.

En la cumbre de Bruselas, Von der Leyen ha anunciado que relajará este corsé presupuestario para permitir precisamente que los Estados miembros puedan aumentar la partida destinada a defensa en sus cuentas nacionales. "En tiempos extraordinarios es posible aplicar medidas extraordinarias, y estamos viviendo tiempos extraordinarios. Estoy dispuesta a explorar y a utilizar la completa gama de flexibilidades que tenemos en el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento para permitir un aumento significativo del gasto en defensa", apunta la presidenta de la Comisión.

A nivel de la UE, un número cada vez mayor de líderes europeos (un total de 19, a los que acaba de sumarse el propio Pedro Sánchez) apoyan cambiar el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por Nadia Calviño, eliminando las restricciones que ahora le impiden financiar directamente a la industria militar comunitaria, por ejemplo en la fabricación de municiones.

Finalmente, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha relatado que los líderes europeos han mencionado "otras ideas, incluyendo opciones comunes adicionales y otras más innovadoras". Se refería a la posibilidad de una nueva emisión masiva de eurobonos, siguiendo el modelo de los fondos Next Generation.

Algunos países hasta ahora reticenes, como Dinamarca o Finlandia, han abandonado el club de los frugales y sí apoyan ahora un nuevo endeudamiento conjunto europeo. "Mi Gobierno está abierto a diferentes soluciones financieras para financiar la defensa común", ha anunciado este lunes el primer ministro finlandés, Petteri Orpo. Pero Alemania y Países Bajos se oponen radicalmente, lo que ha impedido hasta ahora avanzar en esta vía. De hecho, Von der Leyen ni siquiera ha mencionado los eurobonos en su discurso.

Donald Tusk, António Costa y Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa final de la cumbre de Bruselas Unión Europea

Los jefes de Estado y de Gobierno sí se han puesto de acuerdo para impulsar proyectos comunes de defensa en la UE, entre ellos el escudo europeo antimisiles propuesto por el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el griego, Kyriakos Mitsotakis. En la cumbre ha participado por primera vez desde el Brexit un primer ministro británico. Keir Starmer ha reclamado un nuevo pacto entre Bruselas y Londres en materia de seguridad y defensa.

Guerra arancelaria

Aunque la cumbre de Bruselas estaba consagrada en teoría exclusivamente a la política de defensa, al final las constantes provocaciones y amenazas que salen de la Casa Blanca de Trump han acabado monopolizando buena parte del debate. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han vuelto a tender la mano al presidente de Estados Unidos, al que ofrecen una agenda económica "positiva y constructiva" que pasaría por aumentar las compras de gas natural licuado o armamento norteamericano.

Al mismo tiempo, los dirigentes de la UE no se hacen ilusiones de que puedan escapar a la furia de Trump, que ha avisado de que los europeos serán los siguientes objetivos de su guerra arancelaria. Su vicepresidente, JD Vance, ha repetido este fin de semana que "es posible" que EEUU se anexione Groenlandia y ha acusado a Dinamarca de "no hacer su trabajo y no ser un buen aliado".

Frente a la agresividad de la administracion Trump 2.0, Von der Leyen ha confirmado que Bruselas está preparada para contraatacar de forma contundente si el exmagnate inmobiliario impone recargos arancelarios a los productos europeos. Y todos los Estados miembros han expresado su "solidaridad" con Dinamarca, cuya integridad territorial y respeto de sus fronteras consideran "esencial".

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversa con la danesa Mette Frederiksen durante la cumbre de Bruselas Unión Europea

"La UE está preparada para un diálogo firme pero constructivo con Estados Unidos. Pero también reconocemos posibles problemas en las relaciones con EEUU y estamos preparados para ello. Cuando se nos ataque de forma injusta o arbitraria, la UE responderá con firmeza", ha explicado la presidenta de la Comisión. El Ejecutivo comunitario lleva meses preparando una lista de productos estadounidenses para golpear a Trump donde más le duela, en aquellos estados donde están sus votantes.

"Este fin de semana hemos visto cómo se han impuesto elevados aranceles a Canadá y México. Estos aranceles aumentan los costes para las empresas, perjudican a los trabajadores y a los consumidores, crean perturbaciones comerciales innecesarias y empujan la inflación al alza. No vemos que salga nada bueno de ello, así que daremos prioridad a las discusiones productivas", ha destacado la alemana. Trump ha suspendido durante un mes los aranceles contra Canadá y México tras arrancar una serie de concesiones a los Gobiernos de ambos países.

"Si se nos ataca en cuestiones comerciales, Europa, como potencia que es, tendrá que hacerse respetar y por lo tanto reaccionar", ha sentenciado el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Sería una paradoja cruel si en un momento en el que nos enfrentamos a la amenaza de Rusia y a la expansión de China, a todas estas cosas muy peligrosas, entramos en un conflicto entre aliados. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar esta guerra comercial totalmente innecesaria y estúpida", ha dicho el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

"No hay ganadores en las guerras comerciales. Si Estados Unidos y la UE inician una guerra comercial, la que va a reirse es China. Estamos muy interconectados: necesitamos a América y Amércia nos necesita a nosotros también. Los aranceles aumentan los costes, no son buenos para el empleo ni tampoco para los consumidores, eso está claro", alega la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni y Kaja Kallas, durante la cumbre de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Estados Unidos es nuestro amigo, nuestro aliado y nuestro socio. Esta es una relación que tiene raíces profundas y perdurará en el tiempo. También pueden surgir problemas y diferencias de opinión entre amigos. Cuando ocurra, debemos abordarlos, hablar y encontrar soluciones. Por supuesto, defendiendo nuestros valores y defendiendo nuestros principios, y sin comprometer nuestros propios intereses", sostiene António Costa.

Apoyo a Dinamarca

El presidente del Consejo Europeo ha destacado además que la UE "apoya plenamente al reino de Dinamarca" frente a las pretensiones de Trump de anexionarse Groenlandia. "Preservar la integridad territorial de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para todos los Estados miembros", ha subrayado. "Es importante que nuestras palabras de solidaridad con Dinamarca no sean sólo lemas, sino un compromiso consciente para hacerf frente a posibles desafíos", añade Donald Tusk.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, le ha vuelto a responder a Trump que "Groenlandia no está en venta", pero se ha mostrado dispuesta a autorizar un aumento de tropas de EEUU en este territorio autónomo. "Es posible encontrar una forma de asegurar una presencia más fuerte (de Estados Unidos) en Groenlandia. Ellos ya están allí y pueden tener más posibilidades. Al mismo tiempo, también Dinamarca y la propia OTAN están dispuestos a aumentar su presencia. Si se trata de garantizar la seguridad de nuestra parte del mundo, podemos encontrar un acuerdo", asegura Frederiksen.