Kozhemyako, el millonario ucraniano que fundó y financia su propia brigada: "Trump nos va a ayudar a matar más rusos"

Lo primero que hace Vsevolod Kozhemyako al tomar asiento, antes de comenzar la charla, es pedirnos que por favor no titulemos esta entrevista como "el millonario que mata gente en una brigada privada" o "la brigada de los millonarios" porque, asegura, ya lo han hecho en otros medios de comunicación internacionales y empieza a ser aburrido.

Kozhemyako es una de las mayores fortunas de Ucrania. En 2020 la revista Forbes lo situaba en el puesto 88 de las personas más ricas del país. Amasó su fortuna creando empresas agrícolas, empezó de la nada y logró modernizar la explotación de más de 75.000 hectáreas en el país considerado como "el granero de Europa".

Pero a pesar de sus recursos económicos, desprovisto de traje y corbata –y vestido con una camiseta que lleva el logotipo de la Brigada Khartiia y un abrigo negro tipo plumas informal–, Vsevolod Kozhemyako no llamaría la atención si te lo cruzas en cualquier calle.

Soldados de artillería pertenecientes a la Brigada Khartia esperan órdenes para realizar un ataque en el frente de combate de Járkiv. María Senovilla Járkiv

La agresión rusa no le sorprendió, sabía que tarde o temprano algo sucedería, pero jamás imaginó que sería una guerra a gran escala como esta, a pesar de que él ya ayudaba a las tropas ucranianas en el Donbás desde 2014. Por eso, mientras millones de ucranianos huían de la guerra y se refugiaban en otros países de Europa, él recorrió el camino inverso –el inicio de la invasión le pilló esquiando en los Alpes– y regresó a Járkov lo antes que pudo. Nunca se arrepintió de volver, en mitad de la guerra, y de arriesgar su vida en ella. "Ni siquiera pienso en eso", asegura.

Pero se lamenta de que en algunos países consideren que ayudar al Ejército ucraniano a defender a su propio país se pueda considerar una "actividad terrorista", por eso, a lo largo de la entrevista Kozhemyako subraya todas y cada una de las leyes nacionales en las que se ha apoyado para reclutar combatientes, financiar y fundar la Brigada Khartiia.

Pregunta: Cuando millones de ucranianos huían de la guerra hacia Europa, usted recorría el camino inverso para llegar hasta una de las ciudades más bombardeadas de Ucrania en aquel momento, Járkov. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó?

Respuesta: Yo conocía a los altos cargos militares, y lo primero que hice fue hablar con ellos para entender qué necesitábamos en la ciudad y en el resto de la provincia. Y después, junto a otros voluntarios, empezamos a ayudar con todas las cadenas logísticas que quedaron destrozadas, como el suministro de gasolina o de alimentos. En aquel momento nadie quería conducir hasta Járkov para llevar lo que hacía falta, y yo utilicé los contactos que tenía gracias a mi negocio para poder ayudar, para encontrar esos suministros y poder traerlos.

Dos operadores de drones de la Brigada Khartia manejan un vehiculo aéreo no tripulado VAMPIRE en el frente de combate de Járkiv. María Senovilla Járkiv

P: ¿Cómo se pasa de llevar gasolina y alimentos a fundar una brigada?

R: De acuerdo con la Ley de Resistencia Nacional, comencé a reunir gente a mi alrededor, y se formó un grupo de personas que me veían como un líder y querían seguirme al frente. De acuerdo con las leyes también, comenzamos a redactar los documentos necesarios para fundar una unidad de voluntarios. Esta ley permite que una persona civil se una a la defensa del país, haga un entrenamiento militar y tome las armas para defender su patria. Empezamos creando un batallón de voluntarios, y yo era su comandante. El Estado entonces nos dio armas y nos permitió defender el país y matar al enemigo. Yo he matado a gente para defender mi patria, pero esto quiero decirlo porque es importante: lo he hecho de manera legal, amparado por la Ley.

Después, a principios de 2023, vi claramente que necesitábamos dar un paso más. Los combatientes no tenían salario, habían luchado así todo el 2022, pero tenían familias que dependían de ellos y la Ley no contemplaba que ellas recibieran ninguna indemnización si sus maridos o sus hijos caían en combate como voluntarios. Además habíamos crecido mucho en número, y no es lo mismo liderar a 200 hombres que a 2.000. Hacen falta otras condiciones.

P: ¿Cuál fue el punto de inflexión?

R: Durante las batallas por Bakhmut me di cuenta de que necesitábamos profesionalizarnos. Así que mi núcleo habló con el Gobierno y comenzamos a organizarnos como brigada, dentro de la Guardia Nacional. La fundación oficial fue el "Día del Voluntario" de Ucrania, el 14 de septiembre de ese año, después de luchar nosotros mismos durante año y medio como voluntarios.

P: ¿La OTAN les ha ayudado directamente en el sentido de darles directrices o protocolos de entrenamiento?

R: El comandante en jefe de la Brigada es un militar profesional de carrera con años de experiencia, también los jefes de batallón. Y ellos están en contacto con expertos en el funcionamiento del Ejército estadounidense, que es el máximo exponente de lo que es la OTAN. Nuestra brigada traduce, estudia e interpreta toda la documentación sobre la organización y regulación del Ejército de EEUU para poder implementar sus estándares.

Tenemos que reconocer que no hemos podido implementar todos los estándares OTAN porque no tenemos recursos suficientes, pero los operacionales sí los hemos adoptado. A pesar de eso, no podemos decir que sale todo bien siempre, y lamentablemente no hemos conseguido superar los problemas derivados de la falta de comunicación. En el Ejército ucraniano hay un gran problema de falta de comunicación, y nadie lo está abordando.

Un soldado de artillería de la Brigada Khartia dispara un obús M101 contra las líneas rusas en el frente de combate de Járkiv. María Senovilla Járkiv

P: En la Brigada Khartiia, ¿hay reclutas movilizados forzosamente o sólo aceptan combatientes que se alisten de manera voluntaria?

R: Desde que entró en vigor la Ley de Movilización también nos llegan reclutas movilizados, pero seguimos atrayendo gente que quiere alistarse de manera voluntaria. También recibimos soldados que se cambian de brigada, e incluso desertores arrepentidos que quieren volver al Ejército. Además de combatientes extranjeros. Aquí se trata igual a todos.

P: La Brigada Khartiia fue una de las primeras que se abrió a contratar combatientes voluntarios extranjeros, que en un primer momento sólo podían unirse a las filas de la Legión Internacional. ¿Qué le llevó a apostar por estos combatientes?

R: El GUR [Servicio de Inteligencia Militar] ya trabajaba con extranjeros, y nosotros empezamos a hacerlo cuando el presidente Zelensky firmó la ley que permitía reclutarlos en otras brigadas. Fue en febrero de 2024.

Gavriil Grigorov Reuters Putin recoge el guante de Trump: quiere una reunión con él para negociar sobre Ucrania y los precios de la energía

P: Muchos de estos combatientes extranjeros vienen de redes sociales, como Tik Tok, donde han visto vídeos suyos e incluso anuncios para que se unan a sus filas. ¿Qué peso tienen las redes sociales a la hora de atraer hombres al Ejército?

R: Las redes sociales son responsables del casi 30 por ciento del reclutamiento, pero el boca a boca sigue siendo el responsable de la mayoría de las llamadas que recibimos pidiendo información para firmar un contrato con nosotros. Y hacer promociones de calidad ayuda a reclutar más gente, entre otras cosas porque muchas de las personas que ahora combaten se dedicaban al mundo de los negocios antes de 2022, y entienden esos códigos.

P: Viendo la organización que aplica, y escuchando su forma de hablar del marketing que se hace en Khartiia, da la impresión de que tiene una visión más empresarial que militar de esta brigada que ha fundado.

R: A veces empleo instrumentos del mundo de los negocios para tomar decisiones en la Brigada, porque a veces es lo más adecuado. Por ejemplo estándares de comunicación interna más enfocados a las prácticas corporativas. O temas financieros, logísticos y de recursos humanos, porque estos aspectos son más avanzados en el ámbito empresarial.

Vsevolod Kozhemyako, fundador de la 13 Brigada khartiia, perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania. María Senovilla Járkiv

P: Su experiencia empresarial se desarrolla en el sector agrícola, ¿qué se puede extrapolar del sector agrícola al sector militar?

R: Yo he sido emprendedor autónomo, he creado mis empresas desde cero. Y esa es la experiencia que más me ha ayudado a la hora de fundar la Brigada. Todas las cuestiones prácticas, la gestión de proyectos, la manera de dirigir… vienen directamente de esa experiencia. Obviamente aplico las cuestiones que se pueden aplicar de manera lógica, otras no… ¡Nunca se me ha ocurrido montar una ametralladora en un tractor! Me he formado como soldado de infantería y también aplico esa experiencia con lógica.

P: Donald Trump ya ha tomado posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, y una de sus promesas electorales es la de parar la guerra en Ucrania en un tiempo récord. ¿Qué espera de él?

R: Creo en Trump, creo que nos va a ayudar a matar más rusos. Cuando Putin muestre los dientes, Trump entenderá con quién está intentado negociar y ayudará a Ucrania.

La de Ucrania es una guerra de ideologías que no se circunscribe al territorio ucraniano: Ucrania representa ahora al mundo libre frente a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Y Trump no querrá que su nombre se escriba junto al de esos países. Trump ha podido ser presidente porque su país pertenece al mundo libre, y como una persona inteligente que es, lo entenderá.