El Bundestag rechaza la reforma de Merz para endurecer las leyes migratorias pese a contar con el apoyo de los ultras de AfD

Friedrich Merz, el favorito en las encuestas para ser el próximo canciller alemán, fracasó este viernes en su intento de sacar adelante en el Bundestag un proyecto de ley para endurecer las leyes migratorias con el apoyo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

La votación se retrasó varias horas por un intento de último minuto del resto de partidos para hallar un compromiso y evitar, sin éxito, que volviera a romperse el cordón sanitario a la extrema derecha. Finalmente, tras una acalorado debate, la reforma impulsada por la oposición conservadora fue rechazada con 338 votos a favor y 350 en contra, también hubo 5 abstenciones.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) provocó esta semana un terremoto político en el país tras derribar el tabú, vigente durante décadas, de no contar con los votos de una formación de extrema derecha. En este caso, para aprobar una moción no vinculante encaminada a cerrar las fronteras a los demandantes de asilo. Situación que no se repitió este viernes en el Bundestag.

La posibilidad de que un proyecto de ley fuera aprobado en Alemania por primera vez con los votos de la ultraderecha ha causado la movilización de buena parte de la población civil y protestas contra los democristianos de Merz.

Solo con los apoyos de los liberales, de la izquierda populista de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y de la AfD, el bloque conservador podía haber logrado la aprobación de su proyecto de ley, contra el que se posicionaron socialdemócratas, verdes y La Izquierda.

El texto, impulsado por los conservadores de Merz, proponía varias medidas para endurecer la política migratoria a raíz de los recientes ataques de Magdeburgo contra un mercadillo de Navidad, en el que un refugiado saudí cometió un atropello múltiple y dejó seis fallecidos y más de doscientos heridos, y de Aschaffenburg (sur), donde un demandante de asilo afgano mató a dos personas, entre ellas un niño de dos años, un caso, éste último, que ha dado un vuelco a la campaña electoral.

En cualquier caso, el proyecto de ley migratorio tenía un carácter más bien simbólico que otra cosa, ya que difícilmente tendría tiempo de superar los trámites en la cámara territorial antes del fin de la legislatura. Sin embargo, marcará la campaña electoral para las elecciones anticipadas del próximo 23 de febrero.

Scholz alerta de un Gobierno de CDU y AfD

El canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, advirtió este viernes de que en vista que de Merz estaba rompiendo su palabra de no cooperar con la ultraderecha, no se puede excluir ya la posibilidad de que tras los comicios emerja un Gobierno de democristianos y AfD.

También, en una no habitual injerencia en asuntos políticos, la excanciller Angela Merkel criticó este jueves a candidato a canciller de su partido, Merz, por haberse apoyado en la víspera en AfD. En un comunicado, la exmandataria consideró "equivocado" que Merz dejara de "sentirse vinculado" a su promesa de no formar mayorías en el Parlamento con AfD.



Merkel aludió así a la aprobación, el miércoles, por primera vez con los votos de AfD, de una moción no vinculante lanzada por el grupo parlamentario que forman la CDU y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) para cerrar las fronteras a los demandantes de asilo, lo que rompió con lo que hasta ahora era un tabú en la política germana.



La excanciller subrayó que es necesario que los "partidos democráticos" actúen "juntos, más allá de las fronteras políticas", sin "maniobras tácticas" y con un tono "moderado y sobre la base del derecho europeo existente".

Merz, favorito en las encuestas

De cara a las elecciones generales anticipadas del 23 de febrero, los cristianodemócratas de Merz lideran las últimas encuestas de intención de voto, pues se les atribuye hasta un 30 % del apoyo del electorado, por encima de AfD, a la que se atribuye hasta un 23 % en los sondeos.



En esas encuestas, al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la formación de Scholz, obtendría entre un 15% y un 16 %, mientras que a Los Verdes se les ve entre el 12,5 % y el 14 %.



Según esos sondeos, a Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y al partido liberal (FDP) -que el miércoles también contribuyeron a la aprobación de la moción de la CDU/CSU- podrían superar por poco la barrera del 5 % necesario para lograr representación parlamentaria o se quedarían cerca de alcanzar ese porcentaje.

Por otro lado, una encuesta de DeutschlandTrend para la televisión pública encontró que el 67% de los votantes respaldan los controles fronterizos permanentes, incluidos más de la mitad de los partidarios del partido de Scholz.