Una concejala italiana denuncia en un pleno que fue violada con doce años: "Nadie sospechó que ese hombre fuera un monstruo"

Una concejala del ayuntamiento de la ciudad italiana de Génova (noroeste), Francesca Ghio, ha denunciado durante un pleno la violación que sufrió con 12 años, una declaración por la que la Fiscalía ha abierto este miércoles una investigación.

"Tenia 12 años, vivía en la Génova bien, tenía 12 años cuando fui violada física y psicológicamente dentro de los muros de mi casa, repetidamente durante meses por un hombre del que me fiaba y que nadie hubiera sospechado que fuera un monstruo", confesó desde su escaño la concejala, del partido Rossoverde.

Ghio, actualmente de 31 años, apuntó a un "dirigente genovés, un bravo chico de los vuestros", dijo desde su bancada, sin dar más detalles sobre la identidad de su presunto agresor.

"Me decía que tenía que callarme, que debía ser nuestro secreto. Tenía que jurarle que no contaría nada a nadie mientras me sometía a sus torturas. El dominio del hombre, el padre, mi mente y mi cuerpo bajo su autoridad, el emblema del patriarcado", denunció.

La concejala, aludiendo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, denunció que "nadie" le dijo que "podría hablar de ello".

"Nadie me preguntó por qué me había hecho introvertida de repente, aunque nunca había sido una niña silenciosa. Esta sociedad no tiene tiempo ni espacio para ocuparse de las personas, avanza, construye diques y calles, avanza hacia el progreso y nuevos promesas, avanza olvidándose de proteger y cuidar el bien precioso de la vida, y las personas cada vez son menos importantes, abandonadas", lamentó.

Ghio, que aseguró que nunca ha denunciado estos hechos, dijo que la sociedad "tiene un problema" en el manejo de este tipo de delitos.

Un día después, la Fiscalía de Génova ha abierto de oficio una investigación por un presunto delito de violencia sexual agravada, según recogen los medios.