Evacúan el aeropuerto de Gatwick (Londres) por un "incidente de seguridad"

Una "gran parte" de la terminal sur del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres, ha sido evacuado como medida de precaución mientras se investiga un "incidente de seguridad" no especificado.



Según publicó en su cuenta de la red social X el aeropuerto, el segundo más transitado del Reino Unido, los pasajeros no podrán entrar en esa terminal mientras se resuelve el incidente.



"Estamos trabajando para resolver el problema lo más rápido posible. La seguridad de nuestros pasajeros y de nuestro personal sigue siendo nuestra principal prioridad", señaló el aeródromo en el mensaje.



De igual forma, pidió a todos los viajeros que revisen con las aerolíneas cuál es la situación de los vuelos que tienen previstos.



Según informó la BBC, todos los servicios ferroviarios con parada en Gatwick no se están deteniendo en esa estación, y seguirán sin hacerlo durante al menos una hora.



De acuerdo con la misma fuente, tampoco los autobuses con destino al aeropuerto tienen ya acceso a las instalaciones.

Noticia en actualización

