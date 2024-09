El fuerte temporal y las inundaciones en el este de Europa dejan 5 muertos y miles de evacuados

El fuerte temporal e inundaciones que azotan el este de Europa han dejado hasta ahora cinco fallecidos, el último este domingo en el suroeste de Polonia.

Una persona falleció y casi 2.000 personas fueron evacuadas en el suroeste de Polonia debido al temporal que azota Europa Central y que ha provocado fuertes inundaciones en Baja Silesia y Opole, informó este domingo el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"En el distrito de Kłodzko (en Baja Silesia, cerca de Chequia) se ha confirmado la primera muerte por ahogamiento", dijo el político liberal durante una rueda de prensa.

Se trata de un hombre en la localidad de Krosnowice, pero los servicios de emergencia no pueden acceder a la localidad porque ésta está inundada, según la Policía local.

El mandatario, que se desplazó a Kłodzko, explicó que allí se han tenido que evacuar a 1.600 residentes, pero advirtió que habrá "muchas más evacuaciones" a lo largo del día.



Tusk recalcó que "la situación sigue siendo muy dramática en muchos lugares".

"Lo más dramático se encuentra en el valle de Kłodzko, es decir, Stronie Śląskie y Lądek", añadió.



El primer ministro reiteró su llamamiento a los habitantes para que no subestimen la amenaza y no se nieguen a evacuar.



Subrayó que retrasar la evacuación puede suponer un peligro no sólo para los ciudadanos, sino también para los servicios que tendrán que llevar a cabo la evacuación más tarde, en condiciones mucho más difíciles.



En la provincia de Opole, también cerca de la República Checa, la situación también es muy difícil, según las autoridades, que informaron de inundaciones en Glucholazy por el desbordamiento de un río.



El Instituto de Meteorología y Gestión del Agua prevé precipitaciones totales de hasta 150 litros por metro cuadrado en las provincias de Baja Silesia, Opole, Silesia y Pequeña Polonia (cerca de Eslovaquia) hasta el domingo.

Cuatro fallecidos en Rumanía

El fuerte temporal han dejado en Rumanía cuatro fallecidos y más de cinco mil viviendas afectadas por inundaciones, mientras las autoridades han declarado el estado de emergencia en seis condados del país, informó este sábado el Gobierno rumano.



"Hasta el momento, tenemos confirmadas cuatro víctimas, encontradas en sus viviendas. Algunas estaban inmovilizadas en la cama y otras fueron encontradas en los patios de sus hogares", indicó el ministro rumano del Interior, Catalin Predoiu, en una entrevista telefónica con la cadena Digi24.



Predoiu desmintió las informaciones que hablaban de una quinta víctima, aclarando que una persona que fue arrastrada por las aguas ya había fallecido dos días antes de las inundaciones.



Las víctimas mortales residían en las comunas de Pechea, Draguseni, Costache Negri y Corod, situadas en la región sureste de Galati, donde fueron arrastradas por las corrientes de agua.