Disturbios en Reino Unido tras el apuñalamiento múltiple contra menores en Southport

Un grupo de manifestantes provocaron este viernes disturbios en Sunderland, en el noreste de Inglaterra, donde varias personas incendiaron un vehículo y arrojaron piedras y latas de cervezas contra la policía.

Los incidentes violentos, instigados por un grupo de extrema derecha, empezaron tras una planeada protesta relacionada con el ataque con cuchillo en Southport, donde tres niñas murieron, otros ocho menores y dos adultos resultaron heridos cuando un joven de 17 años entró en un centro recreativo de esa localidad inglesa y empezó a acuchillar a los menores que participaban en un taller de verano con música de la cantante Taylor Swift.

Cientos de personas se dieron cita en la plaza Keel, de Suderland, algunas envueltas en banderas de Inglaterra, mientras coreaban consignas de apoyo a Tommy Robinson, fundador de la Liga de Defensa Inglesa -de extrema derecha-, y profirieron insultos contra el Islam.

🇬🇧 | Más imágenes de las protestas anti-inmigración en Sunderland, con choques con los antidisturbios y quema de coches de musulmanes. pic.twitter.com/8AvSDYSH6C — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) August 2, 2024

Para controlar la situación, las fuerzas del orden desplegaron agentes montados a caballo. Sin embargo, algunos manifestantes, que llevaban en muchos casos los rostros cubiertos, se volvieron violentos al prender fuego a un coche mientras que otros atacaron una mezquita con diversos objetos.

La alcaldesa del Noreste inglés, Kim McGuinness, dijo a los medios que estaba "horrorizada" por las escenas en Sunderland. "No se equivoquen, si su respuesta a la tragedia es utilizarla para cometer actos de violencia, abusar de otros, atacar a la policía y dañar la propiedad, no representan nada más que violencia. No hablan en nombre de Sunderland. No hablan en nombre de esta región", subrayó.

Los incidentes de este viernes siguieron a los registrados el pasado martes por la noche en Southport, donde un grupo de seguidores de extrema derecha también incendiaron un vehículo y atacaron una mezquita.

Según los medios, grupos de extrema derecha planean otras concentraciones este fin de semana en varias ciudades inglesas, pero la Policía ya ha advertido de que desplegará toda la fuerza que sea necesaria para contener cualquier incidente violento.