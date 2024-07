La Eurocámara reelige a la maltesa Roberta Metsola como presidenta por mayoría aplastante

El Parlamento Europeo ha dado este martes el pistoletazo de salida a su décima legislatura, tras las elecciones del 9-J, con la reelección de la popular maltesa Roberta Metsola (45 años) como su presidenta para un segundo mandato de dos años y medio. Metsola se ha impuesto con contundencia a su única rival, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que se presentaba como candidata del grupo de la izquierda radical. Metsola ha logrado 562 de los 623 votos emitidos, mientras que Montero ha recibido 61 votos.

El aplastante resultado de la votación da fe de la enorme popularidad que ha cosechado Metsola en apenas dos años y medio de mandato, que además han sido particularmente convulsos, marcados por la guerra de Ucrania y el escándalo de corrupción del Qatargate. Los eurodiputados de todas las fuerzas políticas reconocen su capacidad de tender puentes y generar consensos en un momento en que la polarización política se extiende por toda Europa.

En el discurso de presentación de su candidatura, la maltesa ha asegurado que en su segundo mandato no rehuirá las decisiones difíciles y que nunca dejará tirados a los eurodiputados. "Esta debe ser una Cámara que no tenga miedo de liderar ni de cambiar. Hemos empezado, pero todavía no hemos llegado al final. Debemos fortalecer y simplificar nuestras operaciones para garantizar que este Parlamento sea el centro de poder político y legislativo que deseamos", ha dicho la maltesa.

En este sentido, una de las prioridades de su segundo mandato será reclamar el derecho de iniciativa legislativa, que ahora solo tiene la Comisión; así como reforzar los poderes de escrutinio y control de la Eurocámara. "Este debe ser un Parlamento fuerte en una Unión fuerte. No podemos aceptar que nuestro papel como parlamentarios se diluya", ha destacado Metsola.

Por su parte, Montero presentó su candidatura de forma meramente testimonial, sabiendo de antemano que no tenía ninguna posibilidad. Al final ha sumado 15 votos más de los 46 que tiene el grupo de la izquierda radical. En su discurso de cinco minutos ante el pleno, la eurodiputada de Podemos ha afirmado que su programa era "defender una Europa de paz, que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestino, una Europa feminista, antirracista, antifascista, de derechos y justicia social".

Irene Montero, durante la presentación de su candidatura a presidir la Eurocámara este martes en Estrasburgo Parlamento Europeo

"A los pueblos de Europa se nos está imponiendo un gran consenso de guerra, igual que hace 15 años se nos impuso una gran coalición de austeridad de cuyas consecuencias no nos hemos recuperado", ha denunciado Montero.

Casada y con cuatro hijos, Roberta Metsola, que pertenece a la familia del Partido Popular Europeo, fue elegida en enero de 2022 para suceder al socialista italiano David Sassoli, que acababa de fallecer. Fue entonces la presidenta más joven de la historia de la Eurocámara y la tercera mujer que dirigía la institución tras Simone Veil (1979-1982) y Nicole Fontaine (1999-2002).

En aquel momento, su candidatura generó muchas reservas por ser una desconocida con poca experiencia y sobre todo por su postura antiabortista: hasta 2023, el aborto estaba totalmente prohibido en Malta (uno de los países más pequeños de la UE, con apenas 530.000 habitantes) en todas las circunstancias. Pero su dinamismo a la hora de representar vigorosamente al Parlamento Europeo en todos los foros ha convencido a muchos escépticos.

Metsola fue la primera dirigente de la UE que visitó Kiev tras el estallido de la guerra de agresión de Vladímir Putin. Lo hizo en abril de 2022, cuando todavía ningún líder occidental se atrevía a viajar a la capital ucraniana, que sufría bombardeos frecuentes por parte de Moscú y donde la seguridad no estaba en absoluto garantizada.

Marcada por el Qatargate

La segunda gran prueba de fuego de la presidenta de la Eurocámara fue el estallido del escándalo del Qatargate en diciembre de 2022, la red de sobornos supuestamente orquestada por Qatar (y también Marruecos) en el Parlamento Europeo para comprar influencia. Metsola tuvo que regresar precipitadamente de Malta un fin de semana para acompañar a la policía en el registro del domicilio del eurodiputado socialista Marc Tarabella.

En respuesta al Qatargate, Metsola ha puesto en marcha un amplio paquete de medidas cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y las reglas éticas de la Eurocámara. No obstante, las ONG especializadas en esta materia consideran que sus reformas se han quedado cortas a la hora de blindar al Parlamento frente a la corrupción.

Doctora en derecho por la Universidad de Malta y diplomada en el colegio de Brujas, la maltesa ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la burbuja de Bruselas. Trabajó entre 2004 y 2012 en la representación permanente de Malta ante la Unión Europea, donde dirigió la unidad de justicia y asuntos de interior.

Después fue consejera jurídica de la británica Catherine Ashton, la primera Alta Representante de la UE para Relaciones Exteriores y Política de Seguridad Común. Es eurodiputada desde 2013 y antes de llegar a la presidencia trabajó fundamentalmente en el comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.