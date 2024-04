España, Grecia, Suecia y otros países de la UE con baterías Patriot se resisten a enviarlas a Ucrania

"Lo siento pero yo no tengo Patriots aquí en Bruselas, los Patriots están en las capitales", explicaba un frustrado Josep Borrell al término de la reunión conjunta de ministros de Exteriores y de Defensa de los 27. El jefe de la diplomacia de la UE había dicho que del encuentro de este lunes saldrían "compromisos concretos" en respuesta a la petición de ayuda de Ucrania para reforzar sus sistemas de defensa aérea.

Pero al final ningún Estado miembro ha anunciado el envío de Patriots Gobierno de Volodímir Zelenski. Kiev ha dicho que con siete baterías adicionales tendría suficiente para frentar los ataques de Vladímir Putin sobre ciudades e infraestructuras energéticas ucranianas. Alemania comunicó la semana pasada que enviaría una. Pero el resto de países que tienen este tipo de armamento -España, Países Bajos, Grecia, Suecia, Polonia o Rumanía- se resisten a dar el paso.

"Se ha hablado bastante de Patriots dentro de la sala porque es una petición que ha hecho Ucrania", ha confirmado José Manuel Albares al término del encuentro. No obstante, el ministro de Exteriores se ha negado a aclarar si España enviará una de sus baterías con el argumento de que no es conveniente desde el punto de vista militar dar ningún detalle.

[Albares no aclara si España enviará baterías Patriot a Ucrania pese a la presión de la UE y la OTAN]

"España va a seguir apoyando a Ucrania en todo lo que necesite y que esté en nuestra mano. Es muy evidente que el material más urgente en estos momentos es munición y defensas antiaéreas. España ya ha aportado en ambas materias y en la medida de lo posible lo seguirá haciendo", se ha limitado a señalar. Eso sí, Albares confirma que el Gobierno de Kieve conoce perfectamente la posición española sobre los Patriot.

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha dicho que su país no puede permitirse enviar Patriots a Ucrania. "Polonia es un país de primera línea y sufrimos vulneraciones de nuestro espacio aéreo por parte de misiles crucero rusos, incluyendo uno que cayó a 10 kilómetros de mi casa el año pasado", ha alegado.

"Polonia sólo tiene dos baterías Patriot y realmente no podemos prescindir de ellas. Tenemos que proteger nuestro hub logístico y nuestras tropas todavía se están formando en ellas. Nos parece que las que están en Europa occidental podrían desplegarse de forma más útil en Ucrania", sostiene Sikorski.

Por su parte, el Gobierno griego ha hecho saber este lunes que no tomará ninguna iniciativa que ponga en peligro, aunque sea mínimamente, su capacidad de disuasión o defensa aérea. Atenas siempre se ha resistido a enviar sistemas de defensa aérea a Ucrania escudándose en sus propias tensiones con Turquía.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha intervenido por videoconferencia este lunes ante el Consejo de Exteriores de la UE Unión Europea

"Cada sistema de defensa aérea adicional salva vidas en Ucrania. Hacemos un llamamiento urgente a todos para que revisen una vez más sus reservas", ha pedido la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, que lidera la iniciativa para dar a Kiev los Patriots que solicita. Pero su llamamiento ha caído, al menos de momento, en saco roto.

"No excluyo esa posibilidad, pero ahora mismo nos estamos centrando en realizar contribuciones financieras", ha respondido el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson.

"Estamos examinando en este momento todas las posibilidades de cómo podemos apoyar a Ucrania en defenda aérea (...) Estamos analizando nuevamente si podemos agotar nuestra reserva de lo que todavía tenemos, pero será difícil", asegura la ministra de Exteriore de Países Bajos, Hanke Bruins Slot.

Durante el fin de semana, el propio Zelenski se ha quejado de que "los Patriots sólo pueden ser llamados sistemas de defensa aérea si funcionan y salvan vidas, en lugar de quedarse inmóviles en alguna base de almacenamiento". "Los Patriots deben estar ahora mismo en manos de Ucrania", reclama el presidente ucraniano.

Sanciones contra Irán

El conflicto en Oriente Próximo ha sido el otro gran asunto que ha monopolizado la agenda de los ministros de Exteriores de la UE. Los Veintisiete ha alcanzado un acuerdo político -que se formalizará en los próximos días- para ampliar las sanciones contra las empresas iraníes que fabrican drones y misiles. Se trata de la respuesta europea al ataque perpetrado por Teherán contra Israel del pasado 13 de abril.

Los ministros han constatado además la falta de avances para poner fin a la guerra de Israle contra Hamás en Gaza. "No hay progresos en la liberación de los rehenes, no hay perspectivas de un alto el fuego y no hay una auténtica mejora de la catástrofe humanitaria", ha denunciado Borrell.

Albares ha comunicado a sus colegas que "España reconocerá próximamente el Estado palestino" de forma coordinada con otros Estados miembros que comparten una posición similar. Además, ha apoyado que se celebre "antes del verano" una conferencia preparatoria de paz en Oriente Próximo.