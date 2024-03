Macron, listo para enviar tropas a Ucrania: "La vuelta de Europa a la guerra no está tan lejos"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado este jueves que está "listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania", incluido el envío de tropas, aunque matizó que "nunca llevará la iniciativa" de un enfrentamiento directo con Moscú.

El mandatario ha declarado desde el Elíseo en una entrevista con TF1 y France 2 que si Europa "decide ser débil" ante alguien sin límites como Putin, "eso no sería buscar la paz, sino asumir la derrota". Además, ha recalcado que el retorno de la guerra a Europa Occidental "no es una ficción, no está lejos", e insistió en que "la paz no es la capitulación ni la amputación de Ucrania". Por ello, insistió: "Tenemos un objetivo. Rusia no puede ni debe ganar la guerra".

Macron ha insistido en que es importante que Europa no trazara líneas rojas, ya que daría una señal de debilidad al Kremlin y le animaría a seguir adelante con su invasión de Ucrania. Se ha negado a dar detalles sobre cómo podría ser un despliegue en Ucrania: "Tengo razones para no ser preciso. No voy a dar visibilidad [a Putin]", dijo.

Rechazando llamarlo enemigo, aseveró: "Rusia es un adversario". Pero Macron dijo esperar que algún día llegue el momento de negociar la paz con un presidente ruso "sea quien sea", contemplando por primera vez la posibilidad de que Putin ya no esté al mando en Rusia.

La entrevista tuvo lugar pocas horas antes de que Macron se reúna este viernes en Berlín con los jefes de Gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y Polonia, Donald Tusk, en un nuevo encuentro del llamado 'triángulo de Weimar' que estará centrado en la guerra en Ucrania. Macron dijo que Ucrania estaba en una situación "difícil" sobre el terreno y que era necesario un mayor apoyo de los aliados.

Por un Estado palestino

Macron también se ha pronunciado a favor de la existencia de un Estado palestino, que ha considerado fundamental para la seguridad de Israel y Oriente Medio. "La seguridad de toda la región de Israel pasa por una respuesta política al derecho al pueblo palestino a tener un Estado", afirmó. Sostuvo que Francia ha mantenido "una posición constante" tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, reconociendo el derecho de Israel a defenderse, aunque afirmó que "nunca" dijo que "tuviera un derecho absoluto".

El presidente recordó que Francia emitió una "condena implacable" de los ataques de Hamás y ofreció su cooperación contra ese grupo palestino. Con más de 31.000 muertos y 71.000 heridos en Gaza, además de unos 7.000 cadáveres bajo los escombros, según datos del Ministerio de Sanidad de la franja, y con una situación humanitaria crítica, Macron también insistió en que Israel es una democracia y, por tanto, "tiene que respetar el derecho humanitario internacional".