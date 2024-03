Alemania investiga si Rusia espió a oficiales de su Fuerza Aérea en diálogos sobre Ucrania

El Ejército alemán está investigando una supuesta escucha a una conversación de varios oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea hecha pública ayer por medios rusos, mientras cunde la alarma ante la posibilidad de que no se trate del único caso.



"La Agencia para el Servicio de Protección Militar (BAMAD) ha emprendido todas las medidas necesarias", ha afirmado una portavoz del Ministerio de Defensa al medio digital T-online.



Según fuentes del semanario Spiegel, el Ministerio está alarmado ante la posibilidad de que la conversación grabada sea real y de que se hayan producido otras escuchas a las conversaciones internas de las Fuerzas Armadas.

[Navalny murió días antes de su canje por un sicario checheno condenado por asesinato en Alemania]



El canal estatal ruso RT (antiguo 'Russia Today') publicó este viernes un audio de unos 30 minutos en el que supuestamente se oye al máximo responsable de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, conversar con varios oficiales de alto rango sobre la posibilidad de suministrar misiles Taurus a Ucrania.



Los interlocutores abordan entre otros las opciones técnicas para destruir con este armamento el puente de Kerch, que una la península de Crimea con tierra firme, o depósitos de armamento rusos, aunque reconocen que no hay luz verde para suministrarlo.

[Putin amenaza con armas nucleares para "destruir la civilización" si Occidente envía tropas a Ucrania]

La publicación de la conversación se produce en un momento especialmente delicado para el Gobierno del canciller Olaf Scholz, que durante la semana generó cierta controversia al asegurar que Berlín no puede entregar Taurus a Ucrania bajo riesgo de convertirse en participante directo en el conflicto.



Scholz argumentó que Kiev no podría operar estos sistemas sin la ayuda de soldados alemanes (lo que constituye una línea roja para Berlín), pero el audio difundido por RT parece contradecir esta afirmación.



De acuerdo con las fuentes del mencionado diario alemán, el Ministerio de Defensa parte de la base de que el audio es real y no ha sido manipulado con herramientas de inteligencia artificial.



Aparentemente, la conversación (que según RT tuvo lugar el pasado 19 de enero) no se produjo a través de una línea segura, sino a través de la plataforma de videoconferencias WebEx, mientras que uno de los participantes se conectó por teléfono móvil.



"Si esta historia se confirma, sería un suceso altamente problemático", ha declarado el presidente del grupo de control parlamentario del Bundestag (cámara baja del Parlamento), el verde Konstantin von Notz. "Se plantea la pregunta de si se trata de un suceso único o de un problema de seguridad estructural. Espero que se esclarezca urgentemente", ha añadido.



Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, ha pedido públicamente explicaciones a su colega alemana, Annalena Baerbock, por el contenido del audio.