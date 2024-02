La viuda de Navalny dice que las sanciones no bastan contra Putin: "Es un mafioso sanguinario"

"El asesinato público de Alexei Navalny ha demostrado una vez más que Putin es capaz de todo y que no se puede negociar con él". En una impactante intervención ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, la viuda de Navalny ha avisado a la UE de que las sanciones y las medidas diplomáticas tradicionales no bastan para derrotar al presidente ruso. Los europeos deben poner el foco en investigar y cortar los flujos financieros relacionados con Putin y sus aliados más estrechos.

"No se trata de un político sino de un mafioso sanguinario. Putin es el líder de una banda criminal organizada. Esto incluye a envenenadores y asesinos, pero todos ellos son sólo marionetas. Lo más importante son las personas cercanas a Putin, sus amigos, asociados y guardianes del dinero de la mafia", ha dicho Yulia Navalnaya.

"No se puede hacer daño a Putin aprobando otra resolución u otro conjunto de sanciones que no sean diferentes de las anteriores. No puedes derrotarlo pensando que es un hombre de principios que tiene moral y reglas", sostiene la viuda de Navalny. "Si realmente quieren derrotar a Putin, tienen que ser innovadores, deben dejar de ser aburridos", ha resaltado.

"Ustedes y todos nosotros debemos luchar contra esta banda criminal. Y la innovación política aquí consiste en aplicar los métodos de lucha contra el crimen organizado, no de la política. No notas diplomáticas, sino investigaciones sobre las maquinaciones financieras. No declaraciones mostrando preocupación, sino una búsqueda de socios mafiosos en sus países, de abogados y financieros discretos que ayudan a Putin y sus amigos a ocultar dinero", ha reclamado Navalnaya.

La viuda del disidente ruso asegura que en esta lucha la UE cuenta con "aliados fiables". "Hay decenas de millones de rusos que están contra Putin, contra la guerra, contra el mal que trae. No deben perseguirlos; al contrario, deben trabajar con ellos. Con nosotros", les ha dicho a los eurodiputados.

"Putin debe responder por lo que le ha hecho a mi país. Putin debe responder por lo que le ha hecho a un país vecino y pacífico. Y Putin debe responder por todo lo que le ha hecho a Alexei", ha insistido Navalnaya.

En este sentido, la viuda ha relatado que por orden de Putin su marido fue torturado durante tres años. "Lo mataron de hambre en una pequeña celda de piedra, lo aislaron del mundo exterior y le negaron visitas, llamadas telefónicas e incluso cartas. Y luego lo asesinaron. Incluso después de eso maltrataron su cuerpo y maltrataron a su madre".

