Francia expulsa al imán que calificó de "satánica" la bandera nacional: "Emite un islam violento"

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, anunció este jueves la expulsión a Túnez del imán "radical" Mahjoub Mahjoubi. El hombre, tunecino de 52 años, difundió una grabación en sus redes sociales en la que afirmó que la bandera francesa "no tiene ningún valor ante Alá" y es "satánica". A las pocas horas fue denunciado por apología del terrorismo y delito de odio.

El propio ministro aseguró el martes que había pedido "la retirada de su permiso de residencia con vistas a su expulsión del territorio" y que "ninguna apelación al odio quedará sin respuesta". Dos días más tarde, el imán ha sido expulsado a su país.

El religioso también llegó a decir en el vídeo difundido que "ya no tendremos todas esas bandera tricolores que nos atormentan, que nos dan dolores de cabeza", aunque sin referirse expresamente a la bandera francesa.

Mahjoub Mahjoubi, imán de la localidad de Bagnols sur Céze, llegó a Francia en 1986 y está casado con una mujer francesa, según informan medios locales. Llevaba en el punto de mira de las autoridades de inteligencia varios meses, informó BFMTV. También era vicepresidente de la Asociacion de Musulmanes de Gard, el departamento francés en el que residía.

Según el decreto de expulsión, el imán "transmitía una concepción literal, retrógrada, intolerante y violenta del islam, susceptible de fomentar comportamientos contrarios a los valores" de Francia.

El ministro del Interior ha puesto en valor la reciente ley de inmigración aprobada en Francia, que provocó polémica en todo el país e incluso división en el Gobierno francés. "Esta es la demostración de que la ley de inmigración, sin la cual una expulsión tan rápida no habría sido posible, fortalece a Francia. No dejaremos pasar nada", ha indicado Darmanin en X (antes Twitter).

También se acusa al imán de transmitir "discriminación contra las mujeres" por definirlas como "inferiores" y asegurar que "deben ser guiadas y controladas por los hombres. También se le señala por comentarios antisemitas al haber tildado a los judíos como "aliados del Anticristo".

"Los comentarios que llaman al odio hacia los judíos e Israel y que defienden la yihad pueden incitar a seguidores a llevar a cabo un acto violento", asegura el texto. El imán llegó a asegurar en otro de sus sermones grabados que "las mezquitas no crean combatientes como en la época del profeta" Mahoma.

"Voy a pelear"

Tras su expulsión, el imán ha asegurado que "está roto en 1.000 pedazos" y que va a "pelear" para cambiar la decisión de las autoridades, según ha afirmado a BFMTV.

Ha negado descalificar a los judíos o haber pronunciado comentarios machistas como los denunciados. "Son mentiras, solo hablaba de un texto que tiene 1.500 años. Todo esto es falso y lo voy a demostrar", ha asegurado.

Mahjoub Mahjoubi ha sido "muy bien recibido" por las autoridades tunecinas y su familia entre aplausos. Aunque está decepcionado con la expulsión, ha afirmado estar "al sol en mi casa, Túnez" en vez de "estar llorando en una esquina de mi cama". "Estoy apoyado por mi familia", ha dicho.

Tras ser denunciado, el imán alegó que sus palabras en el vídeo fueron un "desliz del lenguaje" y que en ningún momento se refería a la bandera francesa.

"En ningún caso, desde mi carrera de imán, he pensando ni por un segundo que la bandera francesa o la República me molestaban. Al contrario, siempre he defendido estos valores, que son muy, muy queridos", aseguró en una entrevista a BFMTV.

