Charles Michel no acudirá a las elecciones europeas: agotará su mandato en el Consejo Europeo

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reculado en la decisión previa de concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo de este verano, por lo que mantendrá su cargo hasta agotar el mandato el próximo mes de noviembre.

En su página de Facebook, Michel ha anunciado que no será candidato en los comicios de junio: "Dedicaré todos mis esfuerzos a mis responsabilidades actuales con firme determinación hasta que lleguen a su fin. Siempre seré un ferviente defensor de una Europa que sea democrática, fuerte, unida y maestra de su propio destino. Al final de este mandato, reflexionaré sobre la naturaleza y dirección de mis compromisos futuros", afirma.

Michel admite que quería concurrir a las elecciones para "continuar sirviendo" a su país, "promover y defender el proyecto europeo", y explicar las medidas tomadas estos años y sus ideas a futuro.

Sin embargo, aunque asegura que haber hecho campaña electoral habría sido compatible con la etapa final de su mandato, su anunciada decisión de concurrir ha traído "reacciones extremas" y diversas críticas, especialmente "ataques personales" que "tienen cada vez más prioridad sobre los argumentos de hecho".

"Creo que esto distorsiona el discurso democrático objetivo. A nivel personal, me lleva a reflexionar sobre el significado y el impacto de mi compromiso electoral al que he dedicado 30 años de mi vida, no solo para mí sino también para aquellos cercanos a mí", prosigue Michel en su mensaje, como justificación para desdecirse de su anuncio previo y mantenerse en el Consejo Europeo.

Hace unas semanas, Michel había anunciado a varios diarios que pretendía encabezar la lista del partido liberal francófono belga Movimiento Reformista (MR) a las elecciones europeas. Decía entonces que continuaría al frente del Consejo Europeo hasta el 16 de julio, cuando previsiblemente juraría el cargo como diputado europeo.

"He empezado a esbozar una serie de vías para las reformas de la UE que serán necesarias para que sea más eficaz. Me gustaría ser parte del equipo de construcción del proyecto europeo, me postulo para seguir sirviéndolo", señalaba a principios de enero.

Toda una vida en política

Michel, de 48 años, cuenta con una dilatada carrera política. Llegó a la Cámara de Representantes belga con solo 23 años, en 1999, y fue el ministro valón más joven de la historia del país cuando se hizo cargo de la cartera de Interior del Gobierno valón con 25 años. También fue alcalde de la ciudad de Wavre.

Poco después, en 2007, logró ser ministro de Cooperación al Desarrollo en el Gobierno de Guy Verhofstadt, en el que estuvo cuatro años. Tras asumir la presidencia de su partido político en 2011, fue elegido primer ministro de Bélgica en 2014, teniendo que renunciar en 2018 por una crisis de su coalición de Gobierno.

Asumió el cargo de presidente del Consejo Europeo en julio de 2019, teniendo que concluir su mandato en noviembre de este mismo año.

