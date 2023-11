Ultras de extrema derecha 'incendian' Dublín ante el rumor de que el atacante de 5 personas sea argelino

El apuñalamiento de dos adultos y tres niños este jueves en Dublín ha desencadenado enfrentamientos entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes antiinmigrantes, que ocuparon la concurrida calle O'Connell poco después del ataque. Los manifestantes han gritado lemas como "Ireland Belongs To The Irish" ('Irlanda pertenece a los irlandeses') o "Ireland Is Full" ('Irlanda está llena'), lanzado bombas molotov contra coches, escaparates y autobuses.

Poco antes de que comenzaran los altercados, el medio conservador Gript había insinuado que el autor del crimen era de origen argelino. El máximo responsable de la Garda, Drew Harris, ha pedido a la ciudadanía que ignore "los rumores" que circulan en la redes sociales sobre la identidad del atacante, ya que se trata de "información malintencionada" diseminada por grupos "para sus propios fines". La Garda informó este jueves de que el ataque con arma blanca ocurrido en el centro de Dublín "no está relacionado con el terrorismo" y que podría tratarse de un hecho "aislado".

El dirigente policial ha calificado estas protestas de "vergonzosas" y ha asegurado que están impulsadas por "una facción de gamberros y maleantes" de "ideología de extrema derecha" que han aprovechado este incidente para atacar a la Garda. En una comparecencia ante los medios, el superintendente de la Garda Liam Geraghty ha indicado que la investigación trata ahora de establecer los motivos por los que un hombre de unos 50 años, detenido en mismo lugar del ataque, apuñaló hoy a la mujer, los tres menores y se hirió también a sí mismo con un arma blanca.

[Tres niños y dos adultos heridos en un ataque con cuchillo en Dublín]

El responsable policial ha explicado que el sospechoso atacó a un número de personas poco después de las 13:30 locales del jueves en una zona muy transitada del norte de la capital y próxima a una guardería. Entre los heridos figura una niña de cinco años que se encuentra en "estado grave" y una mujer de unos 30 años, trabajadora del centro escolar, que recibe tratamiento por "lesiones graves", mientras que los otros dos menores están fuera de peligro. Los otros dos niños, de cinco y seis años, han sido heridos levemente.

Según Geraghty, el supuesto agresor, cuya identidad no ha trascendido, también está hospitalizado con heridas de arma blanca y está siendo interrogado para esclarecer los motivos del ataque, por lo que instó a la ciudadanía a mantener la calma y "evitar juicios" prematuros. En declaraciones a la cadena pública irlandesa RTE, Siobhan Kearney, testigo del suceso, explicó cómo trato de ayudar, con la asistencia de otra ciudadana, ante una situación de calificó de "absoluto caos", informa Efe.

Un coche arde en llamas, este jueves en Dublín. Reuters

"Miré hacia el otro lado de la calle y vi al hombre y los gestos de acuchillamiento ante muchos niños, por lo que crucé la carretera. El hombre acababa de acuchillar a dos niños", relató la testigo. Kearney destacó que varias personas "trataron de atacar al sospechoso" y que ella y otra "señora estadounidense" formaron un círculo "alrededor del hombre". "Tres minutos después ―agregó― llegó la ambulancia para llevarse a los niños y después otra ambulancia y bomberos para ocuparse del hombre en el suelo".

La zona del ataque ha sido acordonada para facilitar los exámenes forenses. La Garda ha indicado que "tiene una línea de investigación definida" en marcha y que no está buscando de momento a alguna otra persona en relación con el ataque.

