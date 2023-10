Acuerdo de mínimos en la UE para pedir a Israel "corredores y pausas humanitarias" en Gaza

Acuerdo de mínimos en la Unión Europea para pedir a Israel "corredores humanitarios y pausas para necesidades humanitarias" en Gaza, que permitan la entrada urgente de ayuda a los palestinos. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han aparcado sus considerables diferencias sobre el conflicto palestino-israelí con el fin de preservar su unidad y retener alguna posibilidad de influir en el desarrollo de la guerra entre Israel y Hamás.

Para lograr este consenso y no herir ninguna sensibilidad, los líderes europeos han tenido que descafeinar al máximo el lenguaje utilizado y renunciar a términos más exigentes como el de "alto el fuego", que reclamaba inicialmente el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"El Consejo Europeo expresa su más profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y pide un acceso humanitario continuo, rápido, seguro y sin trabas y que la ayuda llegue a quienes la necesiten tomando, para ello, todas las medidas necesarias, incluidos corredores humanitarios y pausas para necesidades humanitarias", rezan las concusiones aprobadas por unanimidad al término de la primera jornada de la cumbre de otoño que se celebra en Bruselas.

"La Unión Europea colaborará estrechamente con los socios de la región para proteger a la población civil, apoyar a quienes intentan llegar a un lugar seguro o prestar asistencia, y facilitar el acceso a alimentos, agua, atención médica, combustible y refugio", prosigue el comunicado.

Por lo demás, los líderes europeos reiteran su condena a los "atentados terroristas" de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre, reconocen al Gobierno de Benjamin Netanyahu a defenderse, pero le marcan como límite el respeto del derecho humanitario internacional y la protección de los civiles.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas Unión Europea

En paralelo, los jefes de Estado y de Gobierno han insistido en la importancia de evitar la escalada regional del conflicto. "No debería suceder que Hezbolá entre en la guerra por el norte con sus propias actividades o que Irán y sus representantes intenten intervenir", ha dicho el canciller alemán, Olaf Scholz.

Finalmente, los líderes europeos asumen la propuesta de Sánchez de una Conferencia Internacional de Paz con el objetivo de avanzar de forma concreta hacia una solución de dos Estados para Israel y Palestina, que no figuraba en el borrador previo de conclusiones. El presidente del Gobierno había pedido que esta Conferencia se celebre dentro de seis meses, pero en las conclusiones se dice únicamente que será "pronto".

Sánchez ha bloqueado durante un par de horas la aprobación de las conclusiones con el objetivo de endurecer el lenguaje sobre la pausa humanitaria y sobre la Conferencia de Paz, según han informado fuentes europeas. Desde Moncloa sostienen que España no ha bloqueado sino que ha liderado las discusiones.

Aunque la declaración de mínimos pactada en Bruselas ha servido a los líderes europeos para exhibir una fachada de unidad en respuesta al nuevo estallido en Oriente Próximo, debajo del maquillaje persisten enormes diferencias entre los Estados miembros en su visión del conflicto y en el grado de cercanía a israelíes y palestinos.

Los líderes europeos, durante su reunión de este jueves en Bruselas Unión Europea

Unas fracturas que han quedado al descubierto en las declaraciones de los distintos líderes a su llegada a la sede del Consejo Europeo en Bruselas. De nuevo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, referente de la derecha radical en la UE, ha sido el que ha exhibido las posiciones más extremistas.

"La manera de reaccionar al ataque terrorista de Hamás a Israel es una cuestión que genera mucha división aquí. Las opiniones son muy divergentes", ha asegurado Orbán. "Nosotros estamos muy a favor del derecho de Israel a defenderse y tomar las medidas necesarias para que lo que ha ocurrido no vuelva a repetirse", ha apuntado.

"Desde un punto de vista europeo y de Hungría, hay dos países en la ribera sur del Mediterráneo: Israel y Egipto. Si alguno de ellos cae en la inestabilidad, los flujos migratorios llegarían a Europa inmediatamente. Así que tenemos que estabilizar esos países. La estabilidad va en interés de los europeos", sostiene Orbán, que ha establecido además un vínculo directo entre migración y terrorismo.

En el bando de los aliados más estrechos de Israel en la UE se encuentra también el canciller Scholz, que se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Netanyahu respetará los límites en su ofensiva en Gaza. "Israel es un Estado democrático con principios humanitarios que lo guían y, por lo tanto, puede estar seguro de que el Ejército israelí también observará las normas derivadas del derecho internacional en lo que haga. No tengo duda al respecto", ha señalado.

Ursula von der Leyen saluda al primer ministro portugués, António Costa, durante la cumbre de este jueves en Bruselas Unión Europea

En la misma línea se ha posicionado el primer ministro checo, Petr Fiala, que al igual que Scholz acaba de visitar Israel. "Durante mi visita a Tel Aviv prometí al presidente (Isaac) Herzog y al primer ministro Netanyahu que la República Checa apoyaría a Israel en la medida de lo posibile a nivel europeo. No debemos olvidar quién es el originador del terror y quién inició esta guerra", ha escrito Fiala en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el canciller austriaco, Karl Nehammer, ha apoyado que se abran corredores y pausas humanitarias para hacer llegar la ayuda a los palestinos, pero se ha opuesto expresamente a cualquier tipo de "alto el fuego" (que ha tachado de "fantasía") por considerar que daría tiempo a Hamás para rearmarse. "No puede haber compromisos en la lucha contra el terrorismo", ha insistido.

En el extremo contrario, Pedro Sánchez ha sido el más combativo a la hora de expresar su apoyo al secretario general de la ONU, António Guterres, y de reclamar un "alto el fuego" en Gaza, aunque al final ha aceptado el término más diluido de "pausa humanitaria". "Las imágenes y el sufrimiento que estamos viendo gracias a los medios en la Franja de Gaza son inaceptables", ha dicho.

"Casi todos nosotros reconocemos que Israel no tiene futuro si no elimina a Hamás. Por eso lo apoyamos", ha argumentado el primer ministro holandés, Mark Rutte.

Pedro Sánchez saluda al primer ministro irlandés, Leo Varadkar, con el que comparte posición sobre Oriente Próximo Unión Europea

"Pero es crucial que esto no se produzca a expensas de los palestinos normales de Gaza. Y es por eso que se debe crear esa apertura (humanitaria). Se necesita muchísima más agua, electricidad, combustible, medicinas y alimentos. Por eso el llamamiento a Israel es: comience ahora, hoy, en esta hora, inmediatamente permitiendo el acceso masivo a estas cosas", sostiene Rutte.

Para el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, el alto el fuego en Gaza debería servir para "permitir la entrada de ayuda humanitaria y sacar a los ciudadanos europeos". "Apoyamos plenamente el derecho de Israel a defenderse y condenamos el ataque terrorista (de Hamás) contra sus civiles. Pero la manera en que se lleve a cabo la respuesta es importante por lo que respecta a la seguridad futura en toda la región, incluyendo aquí en la UE", avisa Varadkar.

"Alto el fuego, pausa humanitaria, me da igual el nombre. Lo que cuenta es que todos los días hay jóvenes, niños y mujeres que mueren y que no tienen nada que ver con la guerra. Hay jóvenes que estaban de fiesta y fueron asesinados por Hámas. Y también hay jóvenes hoy que son bombardeados por misiles israelíes. Es gente que no tiene nada que ver con la guerra y muere y es eso lo que hay que detener", ha dicho el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, en su última participación en el Consejo Europeo porque acaba de perder las elecciones.

