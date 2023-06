¿Joven ejemplar o rebelde sin causa? Las dos caras de Nahel, el adolescente que mató la policía en Francia

La muerte del joven Nahel M, de 17 años, la noche del martes a manos de la policía francesa en la ciudad de Nanterre, a las afueras de París, ha reverberado en todo el país y el resto del mundo. El suceso ha desencadenado una ola de protestas en distintas ciudades de Francia, en las que la mayor proclama era contra el abuso de poder de las autoridades y el racismo entre los cuerpos policiales.

Al mismo tiempo, los medios franceses e internacionales han buscado hacer un perfil sobre el adolescente asesinado. A falta de una semblanza completa, parece existir un debate en torno a si Nahel era un "joven ejemplar", como defienden algunos, o bien un "pequeño delincuente", según sostienen otros.

Nahel era conocido como un niño "servicial y de buen comportamiento muy querido" en Nanterre, informa la emisora francesa BFMTV. Sin embargo, entre los policías de este municipio a las afueras de París, el adolescente tenía fama de negarse a obedecer órdenes: ya había sido objeto de hasta cinco controles policiales desde 2021, por refus d'obtempérer (negativas a cooperar).

[Gases lacrimógenos, incendios... El homenaje al joven muerto en Nanterre degenera en violencia]

Antes de la ocasión que acabó con su vida el martes, el joven había sido puesto bajo custodia policial el pasado sábado. Según la BBC, "debía comparecer ante un tribunal de menores en septiembre. Gran parte de los problemas en los que se había metido últimamente tenían que ver con los coches".

Oriundo del barrio de Vieux-Pont, en el centro de la ciudad, Nahel no conocía a su padre y era el hijo único de una madre soltera, Mounia, con la que se mudó recientemente a la urbanización Pablo Picasso de Nanterre. Sobre su edad, se sabe que sólo tenía 17 años, por lo que nació en 2005 o 2006. Mounia describió a su hijo como "su mayor confidente" en un vídeo que publicó en respuesta a la noticia de su asesinato.

Mounia, de ascendencia argelina, reaccionó con desesperación a la noticia, como es de esperar de una madre que pierde a su hijo. "¿Qué voy a hacer ahora? Se lo dediqué todo a él. Sólo tengo uno, no tengo 10. Era mi vida", dijo. Sin embargo, el mismo miércoles convocó una marcha blanca el jueves que movilizó a todo el país, con ella a la cabeza. En las protestas, Mounia se mostró con relativa entereza. Más tarde, en una entrevista en el programa televisivo "C à vous", declaró sobre la muerte de su hijo a manos de la Policía: "es culpa de un hombre, no del sistema".

El paso de Nahel por la escuela fue irregular y convulso. El joven estaba matriculado en un CAP (certificat d'aptitude professionnelle, una suerte de FP) en un instituto para convertirse en electricista. A menudo faltaba a clase, BFMTV. El joven compaginaba sus estudios con el reparto de comida a domicilio, con el que intentaba ganar algo de dinero. En su tiempo libre, practicaba deporte: le gustaba el fútbol desde pequeño, participaba en un programa de integración a través del deporte y era miembro de los Pirates, el equipo de rugby de su ciudad.

[El policía francés que mató al joven magrebí, en prisión preventiva por hacer un mal uso del arma]

Según el director del programa Ovale Citoyen, Jeff Puech, Nahel era un "chaval que utilizaba el rugby para salir adelante" que "tenía la voluntad de integrarse social y profesionalmente", y no era "un chico que traficaba con drogas o se entretenía siendo un delincuente", declaró Puech a Le Parisien. El coordinador del programa al que asistía el joven elogió la "actitud ejemplar" del adolescente, que dista mucho de la difamación que se ha hecho de él en las redes sociales.

Los medios de comunicación y personalidades de extrema derecha franceses han incidido desde la muerte de Nahel en que se trata de un delincuente reincidente, aunque los abogados de la víctima han señalado que no tenía antecedentes penales, según Ouest France. En efecto, el adolescente había estado implicado en otros casos de resistencia a la autoridad, pero nunca había sido condenado, según su abogado, Yassine Bouzrou.

Sigue los temas que te interesan