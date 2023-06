Jens Stoltenberg, renovado como secretario general de la OTAN otro año más

El jefe de la OTAN con más años de servicio, el socialista noruego Jens Stoltenberg, seguirá un año más al frente de la Alianza Atlántica. Los Estados miembros han acordado prorrogar su mandato hasta la cumbre de Washington a mediados de 2024 (en la que se conmemorará el 75 aniversario de la OTAN) ante la falta de consenso sobre los aspirantes a sucederle en un momento crítico marcado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

La renovación de Stoltenberg -que se produce a petición de Estados Unidos- se formalizará durante la reunión de la semana que viene del Consejo Atlántico, que reúne a los embajadores de los 31 países miembros, según han adelantado varios medios europeos. La decisión se adoptará en vísperas de la cumbre del 11 y 12 de julio en Vilna (Lituania), en la que los aliados discutirán la petición de adhesión de Ucrania y el refuerzo del Flanco Este.

Stoltenberg lleva como secretario general de la OTAN desde 2014 gracias a múltiples prórrogas y había expresado su deseo de dejarlo. "Cuando se trata de mí, he dejado clara mi posición muchas, muchas veces. No tengo nada más que añadir. No busco una extensión y eso es lo que he dicho muchas veces antes", dijo este mismo martes.

Sin embargo, es la propia Casa Blanca de Joe Biden la que le ha pedido al noruego que se quede un año más, según desveló el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, que se había postulado para el cargo sin éxito. "Quizá quieren a un primer ministro", musitó en una entrevista a The Economist.

"Creo que el nuevo secretario general de la OTAN es el antiguo general de la OTAN. Y eso es bueno", dijo este miércoles la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que también figuraba en las quinielas de candidatos, aunque con escasas posibilidades por su extrema dureza contra Rusia.

"Los debates sobre los posibles candidatos revelaron demasiadas tensiones. Es más fácil mantenerlo un año más, hace bien su trabajo y es muy leal a Estados Unidos", asegura un diplomático citado por el diario francés Le Monde.

A la recta final habían llegado dos aspirantes con posibilidades. Por un lado, el primer ministro holandés, Mark Rutte, que según The Economist era el favorito de Estados Unidos pero ha rechazado el cargo hasta en dos ocasiones.

La otra candidata potente era la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que hubiera sido la primera mujer al frente de la OTAN. Pero su país está lejos de cumplir el objetivo del 2% de gasto en defensa, lo que disgusta a los socios del Este.

