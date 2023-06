Capturar a la élite militar con la colaboración de un alto mando ruso: el plan tras el motín de Prigozhin

¿Quería Yevgueni Prigozhin derrocar al Gobierno ruso o protestar para evitar que sus mercenarios fueran absorbidos por el ejército profesional? ¿Intentó realmente dar un golpe de Estado o fue un toque de atención? ¿Estuvo Rusia al borde de una guerra civil y Putin al borde del abismo o estaba todo controlado?

Desde que el fin de semana el jefe del Grupo Wagner inició una rebelión armada contra el presidente ruso, Vladímir Putin, para horas más tarde frenarla en seco y huir a Bielorrusia, la incertidumbre no ha dejado de aumentar. Tanto la versión de Prigozhin como la de Putin han variado en forma y en contenido en un momento de enorme caos informativo. Sin embargo, varios días después de ese motín fallido, han comenzado a salir a la luz algunos detalles sobre lo que pretendía realmente los insurrectos.

Al parecer, Yevgueni Prigozhin planeaba capturar a líderes militares rusos como parte de la rebelión que puso en marcha el fin de semana y que adelantó después de que la inteligencia rusa descubriese su plan, según ha revelado este miércoles The Wall Street Journal (WSJ) citando fuentes occidentales.



De acuerdo con esas fuentes, el plan original de Prigozhin era capturar al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor General, Valeri Guerásimov, durante una visita que iban a hacer a una zona fronteriza con Ucrania. No obstante, los servicios secretos rusos (el FSB) descubrieron sus intenciones dos días antes de su ejecución.



Según las fuentes del diario económico, Prigozhin había acumulado armamento y munición y esperaba que parte de las Fuerzas Armadas rusas se sumasen al motín y se rebelasen contra sus comandantes, recoge la agencia Efe.



Tras saber que su plan se había filtrado, el jefe del grupo de mercenarios adelantó sus movimientos y capturó la ciudad de Rostov para luego enviar una columna en dirección a Moscú, que se detuvo tras unas negociaciones en las que medió el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.



El acuerdo alcanzado entre el Kremlin y Prigozhin para detener el motín preveía la anulación del cargo penal por rebelión armada contra el jefe de Wagner a cambio de que se marchara a Bielorrusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, también ofreció a los mercenarios que se sublevaron junto a Prigozhin irse al país vecino o suscribir un contrato con el Ministerio ruso de Defensa u otras agencias de seguridad de Rusia para subordinarse a las estructuras legales y oficiales.



En sus mensajes de los últimos días, Prigozhin dijo públicamente que su rebelión tenía como objetivo desbancar a Shoigú y Guerásimov, como responsables de los problemas en la invasión de Ucrania, pero que no buscaba derrocar el Gobierno de Putin.

