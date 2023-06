El parche de 'baby Yoda' que luce el comandante en jefe de Ucrania mientras diseña tácticas militares

Valery Zaluzhny es el comandante máximo del ejército de Ucrania y no está muerto, a pesar de los recientes rumores difundidos en los canales de propaganda rusos que aseguraban que había sido asesinado, herido e incluso que había huido.

Para demostrarlo, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó el lunes por la noche en las redes sociales un vídeo en el que se podía ver a Zaluzhny estudiando mapas con otros generales. En un lateral, un reloj muestra la fecha de 19 de junio de 2023.

Sin embargo, no ha sido la prueba de vida lo que ha acaparado toda la atención, sino la insignia de Star Wars que llevaba Zaluzhny. En concreto, el comandante lucía un uniforme con la insignia de Grogu, el héroe verde de orejas puntiagudas más conocido como Baby Yoda de la exitosa serie de televisión The Mandalorian.

¿Ha sido un guiño gracioso de un militar serio y conocido por su discreto humor? ¿Está Kiev tratando de enviar un mensaje? ¿Es simplemente una cuestión de gusto personal? El ejército ucraniano no ha dado ninguna pista sobre lo que podría significar. De hecho, un asistente de Zaluzhny no quiso responder a las preguntas de la agencia Reuters. Eso, cómo no, ha dado lugar a la especulación.

Los canales de comunicación ucranianos han comenzado a compartir memes relacionados con el comandante y Baby Yoda, un personaje de pequeña estatura y apariencia tierna que, sin embargo, es un luchador temible. En este sentido, son muchos lo que aseguran la insignia es en realidad un mensaje, el mismo que el que emplean los guerreros mandalorianos en la ficción: "Este es el camino".

Con frecuencia el jefe de las fuerzas de Kiev pasa largos períodos sin aparecer en público por una cuestión de seguridad. Por ello, no era de extrañar que en la actual contraofensiva que el ejército ucraniano está llevando a cabo en el sur y el este del país y sobre la que apenas se ha informado, Zaluzhny haya decidido pasar totalmente inadvertido.

