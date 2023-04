Lula aboga en Madrid por negociar "tenga quien tenga razón" mientras Xi Jinping presiona a Zelenski

Cada día parece especial en una guerra que, sin embargo, no deja de lado los combates. Este miércoles, aparte de los diferentes partes trágicos que llegan del frente, se han juntado dos hechos importantes en su transcurso. Uno es la visita de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, a España. Otro, el primer contacto de Xi Jinping, líder chino, con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en casi 14 meses de conflicto.

En el apartado nacional, Da Silva ha sido el protagonista en dos escenarios de la capital. El líder brasileño se ha reunido con su homólogo, Pedro Sánchez, en La Moncloa, y ha comparecido ante la prensa. Después de pasar por China, se ha dejado ver en el continente europeo con un mensaje conciliador: Da Silva ha apostado por una "paz justa y duradera" a través del diálogo.

La voz de Ucrania, ha dicho Lula Da Silva, debe ser escuchada de forma "fundamental". Y su fórmula de paz debe ser tenida en cuenta, ha remarcado, evitando posicionarse sobre si Crimea es o no de este país. "No soy yo el que tiene que decidir de quién es Crimea", ha afirmado, señalando, además, que ahora lo primero es "parar la guerra" para después "debatir sobre el territorio".

Lula dice que los que tienen que "decidir" de quién es Crimea y el Dombás son los rusos y los ucranianos

"Cuando uno se sienta en una mesa de negociación, tenemos que ser capaces de plantear estas cosas pero no soy el que va a debatir estas cuestiones. Son los rusos y los ucranianos los que deben tratar estos temas. No soy yo el que tiene que hablar de quién es qué. Primero que paren la guerra y luego empezamos a hablar", ha sentenciado, remarcando que "no sirve para nada" decir "quién tiene la razón o no". Lo importante es parar la guerra porque sólo así se puede dialogar, ha zanjado.

Pedro Sánchez, por su parte, ha agradecido la "implicación" de Lula da Silva a la hora de poner fin a la guerra en Ucrania y ha dejado muy claro que para ello hay que "defender la integridad territorial" de este país, una cuestión, ha dicho, que Brasil "está defendiendo" frente a las dudas que el propio presidente brasileño.

Brasil ha vuelto a la escena internacional, ha señalado el presidente de España, puntualizando que tiene ciertos "matices" con respecto a Lula. "Creo que lo importante es que Brasil está defendiendo la integridad territorial de Ucrania".

Su segunda visita ha sido al Palacio Real. Allí, sin dar más declaraciones, Lula Da Silva se ha encontrado con el rey y la reina de España. Felipe VI ha valorado su defensa de la paz y ha defendido la soberanía nacional y la integridad territorial de Ucrania frente a la "injustificable" agresión de Rusia.

🗨️ En el almuerzo ofrecido con motivo de la Visita Oficial del presidente y la primera dama de Brasil a España, el Rey se ha referido a las relaciones bilaterales, "marcadas por la amistad y el afecto entre nuestros pueblos."



➡️https://t.co/ZH84P4cjzm pic.twitter.com/5VzPLOPn1B — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 26, 2023

Felipe VI ha subrayado esta postura antes del almuerzo ofrecido junto a la reina Letizia en el Palacio Real a Lula da Silva y su esposa. Era la primera visita oficial a España en su nuevo mandato. "Siempre he apreciado su franqueza y su fortaleza, así como su vocación y empeño en contribuir a la grandeza de Brasil", ha afirmado el monarca, enfatizando el papel del país sudamericano y mostrándose en sintonía con el líder brasileño.

Xi presiona a Zelenski

La visita de Lula a España ha coincidido con la llamada del presidente chino Xi Jinping a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Ha sido una "larga y profunda llamada telefónica" de una hora (la primera desde el inicio de la guerra) en la que ambos líderes han compartido "sus puntos de vista sobre la guerra", según Zelenski.

Con este gesto Xi ha dado un paso más en el papel de mediador que comenzó a adoptar el pasado marzo, cuando después de un año de "neutralidad" presentó un "plan de paz" para poner fin al conflicto. Occidente ha visto con recelo la propuesta china desde el principio porque, señalaban los aliados, se escoraba hacia Moscú.

La crítica que se acentuó cuando el líder chino visitó al presidente ruso, Vladímir Putin, en la que era su primera visita al exterior desde su reelección para un histórico tercer mandato al frente del país. Ahora, Xi ha querido demostrar que la balanza está equilibrada y demostrar que su posición es la de "promover la paz y las negociaciones".

El presidente de Ucrania, Zelenski, habla con el presidente chino, Jinping, por teléfono en Kiev. Reuters

A pesar de que no han trascendido grandes detalles sobre la conversación, en un comunicado posterior, el Gobierno chino ha anunciado el envío de un representante especial a Ucrania y "a otros países" para llevar a cabo una "comunicación profunda" con todas las partes y encontrar "una solución política de la crisis".

Sobre esto, Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha confirmado que se trata del "representante especial del Gobierno chino para Asuntos Euroasiáticos".

En la misma línea, ha insistido en que China "no mirará el fuego desde el otro lado, ni echará leña al fuego, y mucho menos aprovechará la oportunidad de obtener ganancias" y ha reconocido que la crisis ha tenido un "impacto importante" a nivel internacional y que "la única salida factible" es el "diálogo y la negociación".

En la misma línea, la funcionaria china ha anunciado que se continuará brindado asistencia humanitaria a Ucrania, algo que llevan haciendo desde el principio, cuando envió más de 10.000 millones de yuanes (1,57 millones de dólares) en ayuda humanitaria.

