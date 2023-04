"Con esta mano disparé a matar a una niña de cinco años": la confesión de un mercenario de Wagner

Alexey Savichev y Azamat Uldárov fueron mercenarios del Grupo Wagner, la organización paramilitar al servicio del Kremlin que ha perpetrado algunas de las mayores atrocidades de la guerra en Ucrania. Ambos fueron reclutados de las cárceles rusas por el líder de la milicia, Evgeny Prigozhin, e indultados por decreto presidencial el pasado verano. Ambos han estado en el frente y ambos han matado a decenas de civiles ucranianos, niños incluidos. Ahora se encuentran en Rusia.

Eso es, al menos, lo que han contado a Gulagu.net, la plataforma en defensa de los derechos humanos que gestiona Vladímir Osechkin, reconocido disidente de Putin exiliado en 2015 que desde el año pasado ayuda a los soldados rusos obligados a ir al frente a escapar a Occidente. Durante sus conversaciones por videollamada con Osechkin, los dos excombatientes confesaron haber cometido crímenes de guerra en Soledar y Bakhmut, dos de las localidades donde han tenido lugar los combates más sangrientos del conflicto.

"¿Ves cómo sostengo un cigarrillo en la mano? Con esta mano cumplí la orden de matar niños", explica Uldárov, de 43 años, con la voz ligeramente desgarrada. "Entramos matando a todo el mundo: mujeres, hombres, ancianos y niños, incluidos pequeños", sostiene el exmercenario, que asegura que la orden de "limpiar" el sótano de un edificio de nuevo pisos en Bakhmut donde se habían refugiado entre 300 y 400 civiles -40 de ellos, menores- procedía directamente de Prigozhin, que insistía en "no dejar salir a nadie con vida". Ni siquiera a los más pequeños.

"Había una niña pequeña, tenía cinco o seis años, gritaba, y le disparé en la cabeza. No se me permitía dejar salir a nadie ¿Entiendes?", relata a Uldárov, que reitera que les obligaron a "destruir a todo el mundo que se interpusiera en mi camino".

El testimonio de Savichev es similar al de Uldárov, aunque ninguno se ha podido verificar de manera independiente. En su caso, no obstante, el ex convicto reconoce haber asesinado a sangre fría tanto a compañeros como a prisioneros de guerra y ofrece detalles concretos. Sostiene haber presenciado y participado en la ejecución de 70 reclutas que se negaban a obedecer las órdenes de sus superiores. "No los consideramos ciudadanos rusos allí", explica. Y concreta que un mercenario fue ejecutado después de un conflicto en el que estuvieron involucradas las fuerzas del checheno Ramzán Kadyrov.

También asegura que había matado al menos a 60 prisioneros de guerra ucranianos heridos y mercenarios rusos que habían tratado de desertar al "lanzar granadas" en la fosa en la que estaban encerrados en enero cerca de Bakhmut. "Después quemamos sus cuerpos", confiesa en el vídeo, donde también señala que su unidad recibió la instrucción de matar a cualquier hombre de 15 años o más.

Amenazas de muerte

Después de que salieran a la luz estas entrevistas, Uldárov se ha retractado de sus afirmaciones. Durante una entrevista con RIA FAN, medio de comunicación ligado a Prigozhin, el excombatiente ha señalado que "estaba borracho" cuando concedió la entrevista y que Osechkin le chantajeó. Asimismo, asegura que "tuvo que decirlo porque no tenía otra opción".

No obstante, Osechkin, de la plataforma Gulagu.net, ha explicado a la CNN que la retractación es "una prueba de lo rápido que se silencian las voces disidentes en Rusia" y que los dos exmercenarios han recibido amenazas de muerte.

Líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acude escoltado a un funeral. Reuters

El propio Prigozhin ha hecho un llamamiento al otro antiguo mercenario, Savichez, a través de sus redes sociales. "Me estoy comunicando con Aleksey Vladimírovich Savichev (distintivo de llamada Kucheriai), a quien hemos estado buscando durante 24 horas, pero hasta ahora no podemos encontrarlo", explica en un mensaje de Telegram.

"Debe ponerse en contacto con el centro de llamadas de Wagner y le garantizo que no será perseguido, ni judicialmente, ni de otra manera. Debe ponerse en contacto con el centro de llamadas Wagner PMC y explicar por qué proporcionó esta falsedad, quién está detrás de ella, cómo fue chantajeado y si se le dio algún otro objetivo", continúa. Y agrega que si Savichev se pone en contacto con el centro de llamadas de Wagner y "lo cuenta todo", "saldrá sano y salvo".

