Bruselas propone que la retirada del carnet de conducir sea efectiva en todos los países de la UE

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una batería de propuestas legislativas cuyo objetivo es modernizar las normas sobre el permiso de conducir, mejorar la seguridad vial y contribuir al objetivo de reducir a cero las muertes en las carreteras de la UE de aquí a 2050. Entre las principales novedades destacan facilitar que la retirada del carnet sea efectiva en todos los países de la UE, poner en marcha un sistema de conducción acompañada para los jóvenes de 17 años o crear un permiso digital válido en toda Europa, que será el primero del mundo.

"Habrá menos impunidad para las infracciones de tráfico cometidas en otros Estados miembros de la UE", ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. Las nuevas reglas todavía tienen que ser discutidas y aprobadas tanto por los Gobiernos europeos como por la Eurocámara, por lo que su entrada en vigor tardará todavía años. Más de 20.000 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE el año pasado y la mayoría de las víctimas fueron peatones, ciclistas y usuarios de patinetes y motocicletas.

Por lo que se refiere a la retirada del carnet, el Ejecutivo comunitario plantea que sea efectiva en todos los países de la UE para los casos de las infracciones más graves. En concreto, exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas, y cualquier infracción de tráfico con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

[Cuáles son las lesiones más comunes en los accidentes de tráfico y cómo evitarlos]

En la actualidad, la retirada del carnet sólo tiene efectos en toda la UE cuando la infracción se produce en el Estado miembro que expidió el permiso. Sin embargo, alrededor del 18% de todas las infracciones de exceso de velocidad las cometen conductores no residentes, que consiguen así escapar al castigo más grave.

Acabar con la impunidad de los conductores no residentes es de hecho uno de los principales objetivos de Bruselas. En 2019, alrededor del 40 % de las infracciones transfronterizas se cometieron impunemente, bien porque no se identificó al infractor, bien porque no se ejecutó el pago de la multa.

Las nuevas normas permitirán a las autoridades de control de tráfico acceder a los registros nacionales de permisos de conducción. La Comisión también propone reforzar el papel de los puntos de contacto nacionales establecidos para que puedan cooperar mejor con las autoridades que participan en la investigación de las infracciones. Con ello se solucionarán las deficiencias actuales en la cooperación entre los Estados miembros al investigar esas infracciones.

En cuanto a la modernización de las normas sobre el carnet de conducir, la principal novedad es que los jóvenes podrán obtener el permiso y empezar a conducir coches y camiones a los 17 años, pero tendrán que ir siempre acompañados hasta los 18. Este sistema ya se ha introducido en Alemania y Austria y ha tenido "un impacto muy positivo" en la seguridad vial porque permite a los jóvenes adquirir experiencia al volante.

Quienes aprueben a los 17 años podrán conducir sin acompañante desde el día en que cumplan los 18 años, así como trabajar como conductores profesionales tan pronto como encuentren un trabajo específico. Esto ayudará a hacer frente a la actual escasez de conductores.

Además, se introduce un periodo de prueba de al menos dos años para los conductores principiantes tras superar el examen, con una norma de tolerancia cero para la conducción en estado de embriaguez. Este es un aspecto que Bruselas considera esencial, ya que, aunque los jóvenes sólo representan el 8% de los conductores de automóviles, dos de cada cinco colisiones mortales implican a conductores menores de 30 años.

También se adaptará la formación y los exámenes de conducir con el fin de preparar mejor a los conductores para la presencia de usuarios vulnerables en la carretera. El objetivo es mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas a medida que la UE evolucione hacia una movilidad urbana más sostenible.

Para simplificar el reconocimiento de los permisos de conducción entre los Estados miembros, la Comisión propone introducir un permiso de conducción digital, que será el primero del mundo.De este modo, será mucho más fácil sustituir, renovar o canjear un permiso de conducción, ya que todos los trámites se harán en línea.

Sigue los temas que te interesan