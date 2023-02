Cuáles son las lesiones más comunes en los accidentes de tráfico y cómo evitarlos

A pesar de que las cifras han descendido enormemente en las últimas décadas, aún tenemos que lamentar pérdidas humanas y heridos cada año por accidentes de tráfico. Durante el año 2022, según el balance anual de la Dirección General de Tráfico (DGT), se produjeron 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que fallecieron 1.145 personas y 4.008 personas resultaron heridas graves.

En cuanto a los heridos leves, aún no hay datos del año 2022, pero la DGT sí que dispone de los datos de 2021. Estos distinguen, además, entre “persona herida hospitalizada” y “persona herida no hospitalizada”.

En el primero de los casos, se trataría de todos aquellos heridos que tienen una hospitalización superior a las 24 horas y, en el segundo, aquellas personas que no precisen de una atención hospitalaria mayor a un día completo. Así, según esta distinción, hubo 7.784 personas heridas hospitalizadas y 110.378 personas heridas no hospitalizadas.

Ahora bien, ¿cuáles son las lesiones más comunes? No existen datos recientes, pero en 2014, la DGT distinguió como la lesión más frecuente entre los fallecidos hospitalizados la lesión en el torso, con un 37,8%. A esta le siguieron las lesiones cerebrales (21,2%); las lesiones en la cabeza, cuello y cara (9,6%); las lesiones en extremidades superiores (8,2%); las lesiones en extremidades inferiores (7,9%) y las lesiones en la médula espinal (0,9%).

Por otro lado, la lesión más frecuente entre los “supervivientes hospitalizados” es también la lesión de torso, que aglutina el 25,7% del total. La segunda lesión más frecuente serían las que se producen en las extremidades inferiores (21,1%), seguido de las extremidades superiores (18,5%). Les siguen otros tipos como el cuello, cabeza y cara (10,5%), lesión cerebral (9,5%), columna vertebral (7,4%) o la médula espinal (0,5%).

Entre las diferentes razones por las que se producen estas lesiones, señala la DGT, sorprendentemente aún se encuentra el no usar el cinturón de seguridad. En los datos presentados el mes pasado, dentro de los accidentes de 2021, 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta (25%) no lo llevaban puesto durante el momento del accidente. Asimismo, 9 ciclistas y 5 motoristas no hacían uso del casco durante el momento del accidente.

Cómo prevenir los accidentes

El primer paso para minimizar los riesgos al coger el coche, indican desde Mapfre, es conocer bien cuáles son los dispositivos de seguridad de nuestro coche y cómo utilizarlos. Para ello, lo ideal es leer el manual del vehículo para comprender de qué mecanismos dispone y cómo poner en marcha cada uno de ellos para que nuestros viajes sean lo más seguros posible.

Asimismo, la aseguradora advierte de que el coche debe estar homologado y cualquier cambio en el vehículo (asientos, mandos, cristales o sistemas de retención) debe ser realizado por un experto. Además de incumplir la normativa y arriesgarnos a una sanción, una adaptación no realizada por un profesional puede exponernos a serios riesgos si tenemos un accidente de tráfico.

Finalmente, aparte de los dispositivos de seguridad, podemos adoptar una serie de costumbres que pueden ayudarnos a evitar lesiones si tenemos un accidente. Estas son algunas de ellas:

No dejar objetos sueltos en el coche. En un accidente, algunos objetos como el móvil pueden salir disparados e impactar en alguna parte de nuestro cuerpo, por lo que es recomendable guardarlo en un lugar seguro como la guantera o en los huecos laterales.

En un accidente, algunos objetos como el móvil pueden salir disparados e impactar en alguna parte de nuestro cuerpo, por lo que es recomendable guardarlo en un lugar seguro como la guantera o en los huecos laterales. Usar siempre el cinturón . En España es obligatorio utilizarlo, pero en muchas ocasiones, por ser un trayecto corto, se deja de utilizar. El simple gesto de ponerse el cinturón nos puede salvar la vida y de una lesión grave.

. En España es obligatorio utilizarlo, pero en muchas ocasiones, por ser un trayecto corto, se deja de utilizar. El simple gesto de ponerse el cinturón nos puede salvar la vida y de una lesión grave. Descansar y no consumir alcohol , ni otras sustancias somnolientas. Si nos entra sueño en la carretera, siempre es recomendable parar todas las veces necesarias.

, ni otras sustancias somnolientas. Si nos entra sueño en la carretera, siempre es recomendable parar todas las veces necesarias. Evitar todas las distracciones que nos haga apartar la vista de la carretera. Por ejemplo, si utilizamos el GPS del móvil, activar el modo “conducir”, lo que evitará que salten notificaciones que nos puedan distraer.

