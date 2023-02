Putin moviliza 200.000 soldados más e intensifica los bombardeos: primeros pasos de su nueva ofensiva

Vladímir Putin sabe que se le agota el tiempo. Los aliados occidentales han prometido a Ucrania un nuevo envío de armamento que incluye centenares de carros de combate pesados y que podría cambiar el transcurso de la guerra. Sin embargo, el material bélico aún puede tardar meses en llegar, y eso es lo que el presidente ruso trata de aprovechar.

En los últimos días -después de que Alemania diese luz verde a la entrega de los codiciados Leopard y Estados Unidos ofreciera sus Abram-, las fuerzas del Kremlin han intensificado los ataques a lo largo del frente oriental. Hay quien lo considera una venganza, pero no es sólo eso: Rusia está intentando recuperar la iniciativa y tomar impulso antes de que Kiev se haga con los nuevos blindados.

Por eso está disparando su artillería a un ritmo que no se registraba desde septiembre y enviando a decenas de miles de soldados a la región del Donbás, según han advertido funcionarios ucranianos como el gobernador de Lugansk, Serhii Haidai. Este cambio de estrategia coincide con el nombramiento de Vasily Gerasimov como nuevo comandante de las fuerzas rusas en sustitución de Serguei Surovikin, que optó por adoptar una posición defensiva.

Rusia intensifica sus ataques con artillería. Ministerio de Defensa de Rusia

Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estos movimientos son los primeros compases de la nueva ofensiva rusa que los aliados llevan semanas prediciendo. "Rusia quiere algún tipo de revancha", dijo Zelenski esta misma semana en su parte de guerra diario. "Creo que ya ha comenzado", advirtió.

En esta línea, Andriy Yusov, portavoz de los servicios de inteligencia ucranianos, confirmó que se espera que los combates se intensifiquen en febrero y marzo. "Estamos en vísperas de una fase muy activa", anunció en una aparición en la televisión nacional.

"Más guerra"

Ambos ejércitos llevan meses preparándose para los combates terrestres. En concreto, para liberar o retener la región del este, principal objetivo del Kremlin. Al parecer, Moscú no sólo está acumulando fuerzas en la zona, sino que también planea engrosar sus filas.

"Vemos que Putin se está preparando para más guerra, que están movilizando más soldados, más de 200.000; potencialmente incluso más que eso", aseguró esta misma semana Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, durante una rueda de prensa realizada desde Corea del Sur. Y detalló que el líder ruso también "estaba adquiriendo activamente nuevas armas, más municiones y aumentando su propia producción, y comprando más armas de otros estados autoritarios como Irán y Corea del Norte".

El Secretario General de la OTAN pronuncia un discurso en un instituto en Seúl. Reuters

Por el momento, se desconoce las intenciones de los nuevos movimientos de Rusia en el terreno. Si pretende o no abrir un nuevo frente, si quiere intentar tomar Kiev de nuevo desde Bielorrusia o si ha intensificado los bombardeos y el despliegue terrestre para poner a prueba la defensa ucraniana.

Cualquier escenario es posible. Sin embargo, analistas como los del Institute for the Study of War (ISW) coinciden en que, al menos de momento, Rusia no va a renunciar a su objetivo. Ni siquiera aunque eso signifique seguir enviando a nuevos soldados poco preparados y mal equipados al campo de batalla.

