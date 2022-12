Armas norcoreanas y mujeres reclutadas en prisión: así "mejora" Putin su ejército de mercenarios

Corea del Norte es, hoy por hoy, uno de los países más sancionados del mundo. Es también el que mayor destreza muestra a la hora de torear las restricciones. Año tras año, Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas (ONU) han ido engrosando la lista de castigos a Pyongyang por el desarrollo de su programa nuclear y armamentístico. Al mismo ritmo, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha ido probando cada vez más y más potentes misiles balísticos.

Estas provocaciones son las que más preocupan a la comunidad internacional, pero no son las únicas. La nación más hermética del mundo también se las ha ingeniado para importar y exportar bienes embargados. ¿Su último cliente? Rusia, o mejor dicho: el Grupo Wagner, la organización de mercenarios al servicio del Kremlin responsable de algunas de las mayores atrocidades perpetradas en Ucrania.

Así lo ha afirmado el Gobierno de Estados Unidos este jueves en un comunicado en el que afirma que en el último mes Corea del Norte ha entregado a la unidad paramilitar cohetes y misiles de infantería, que habría pagado por el material. Según John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, el envío de este material no cambiará las dinámicas del conflicto, pero sienta un precedente para que Pyongyang envíe más armamento en el futuro. Y eso sí preocupa.

Kim Jong-un pide a Putin trabajar juntos para resolver el problema nuclear en una imagen de archivo.

"Urgimos a Corea del Norte cesar esas entregas de manera inmediata", ha manifestado el funcionario estadounidense. Asimismo, Kirby ha recordado que viola abiertamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben a Pyongyang comprar o vender equipamiento militar.

Sin embargo, este movimiento no sólo implica directamente en la guerra a Kim Jong-un, que hasta ahora se había limitado a defender la anexión ilegal rusa de cuatro regiones ucranianas. También indica que el Grupo Wagner está aumentando cada vez más su influencia en el conflicto llegando a tener un poder incluso mayor que el de las Fuerzas Armadas.

Los 40.000 presos Wagner

El Ministerio de Defensa de Reino Unido afirmaba hace un par de días en su parte de guerra que la organización paramilitar "continuaba desempeñando un papel importante", sobre todo en la batalla de desgaste que está teniendo en la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk. "En los últimos meses el Grupo Wagner ha desarrollado tácticas ofensivas para hacer uso de la gran cantidad de presos mal entrenados que ha reclutado y que evalúa como prescindibles", añaden los servicios de inteligencia británicos.

Hace ya tiempo que el Grupo Wagner tiene problemas para encontrar mercenarios que quieran luchar en la guerra en Ucrania. Por eso, su jefe, Yevgueni Prighozin, optó por recorrer las principales cárceles del país para reclutar a presos dispuestos a alistarse en sus filas, algunos de ellos con enfermedades graves.

Grupo Wagner. Telegram

El problema es que, en su mayoría, estos reclusos no tienen experiencia militar, lo que ha provocado un enorme número de bajas. De acuerdo con los datos que maneja Estados Unidos, ahora mismo hay en el campo de batalla 50.000 miembros Wagner, entre los que se incluyen 10.000 contratistas y 40.000 presos.

De ellos, sólo en las últimas semanas se calcula que 1.000 reclusos han fallecido, lo que ha llevado a la Casa Blanca a acusar Prigozhin de no tener "ninguna consideración por la vida humana" y de estar enviando a los rusos a la "picadora de carne", según recoge la agencia Efe.

Reclutar a mujeres presas

Para suplir esas pérdidas, el líder del grupo ruso ha anunciado este jueves que planea reclutar a mujeres en las prisiones rusas y enviarlas a combatir en Ucrania. Exactamente como hizo con los hombres. "No sólo como enfermeras u operadoras, sino también como parte de grupos de sabotaje o en equipos de francotiradores", dijo Prigozhin a través de su canal de Telegram. "Todo el mundo sabe que eso ya se ha hecho antes", añadió en referencia a las partisanas que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial.

En esta línea, afirmó que ya había contactado con algunas de las mujeres que cumplen condena en el centro IK-6 de la ciudad de Nizhny Tagil, en la región de Ekaterimburgo. "Están listas para ir a la zona de operación militar. Estamos trabajando en esa dirección. Hay resistencias, pero creo que las superaremos", concluye.

Este anuncio se produce apenas un día después de que Putin comunicase que daría carta blanca a sus militares. Que no le faltaría de nada y que "no habría ningún tipo de restricción de financiación". Una coincidencia temporal que sugiere que cuando el presidente ruso hablaba de mejorar las condiciones de su ejército quizá no se refería sólo a las Fuerzas Armadas del país -recientemente reforzado con 300.000 reservistas-, sino también a su séquito de mercenarios dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos.

Guerra Rusia -Ucrania

