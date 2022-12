Los líderes europeos piden a Metsola mano dura contra la corrupción tras el escándalo Qatargate

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han pedido este jueves a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, mano dura contra la corrupción con el fin de recuperar la confianza ciudadana tras el estallido del escándalo Qatargate. Los líderes europeos han marcado distancias con esta trama de sobornos, que circunscriben a un problema limitado exclusivamente al Parlamento Europeo.

En su tradicional intervención al inicio del Consejo Europeo, Metsola apenas ha dedicado unas líneas al Qatargate y ha consagrado la mayor parte de su discurso a cuestiones como la guerra en Ucrania o la crisis energética. En contra de lo que suele ser habitual, una decena de jefes de Gobierno han tomado la palabra para responderle expresando su preocupación sobre el impacto del escándalo en la credibilidad de las instituciones de la UE.

Al final del debate, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hablado también para expresar su plena confianza en la investigación judicial en marcha. En nombre de los líderes europeos, Michel ha trasladado a Metsola su "pleno apoyo" para que ejecute todas las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento de la Eurocámara, según han explicado fuentes diplomáticas.

[La Justicia deja en prisión a la exvicepresidenta de la Eurocámara implicada en el Qatargate]

"El escenario es objetivamente preocupante. Son noticias que nunca habríamos imaginado. Frente a acontecimientos de este tipo, lo que más importa es la reacción. Y la reacción debe ser firme, decisiva, se debe ir hasta el final, sin ahorrar nada. Está en juego la credibilidad de nuestra Unión y de nuestras naciones y pediremos que se arroje toda la luz sobre lo que está sucediendo", ha dicho la primera ministra Italia, Giorgia Meloni.

"Es bueno que haya transparencia y ejemplaridad. Hay que hacer las cosas en orden: conocer los hechos, saber quién está implicado y tomar las medidas adecuadas. Las instituciones competentes adoptarán las decisiones necesarias a partir de los hechos", sostiene el presidente francés, Emmanuel Macron.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, durante la rueda de prensa de este jueves UE

"El Parlamento Europeo debe ser un modelo para el resto del mundo. Los procedimientos deben endurecerse para que esos comportamientos escandalosos no vuelvan a repetirse", ha dicho el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en una entrevista a Euronews. Al igual que su homólogo húngaro Viktor Orbán, Morawiecki ha aprovechado el escándalo para desquitarse de una institución que ha criticado muchas veces la deriva autoritaria de su Gobierno.

"Es importante que esto se analice con mucho cuidado. No creo que se pueda culpar a todo el Parlamento por las acciones de una persona", argumenta la primera ministra finlandesa, Sanna Marin.

"Cuesta años construir la confianza, pero sólo un momento para destruirla", admite Metsola. "Mi mensaje es que no habrá impunidad, no esconderemos la basura bajo la alfombra, las cosas no van a seguir como siempre. Haré todo lo que pueda con el fin de restaurar la posición de la Casa de la Democracia", asegura la presidenta de la Eurocámara.

De hecho, el pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves vetar el acceso a todos los diplomáticos qataríes hasta que se aclare el escándalo. En una resolución del Qatargate, los eurodiputados apoyan extender el registro de grupos de presión a todos los representantes de países extracomunitarios. La Eurocámara creará una comisión especial de investigación sobre la trama de sobornos y apoya poner en marcha un órgano independiente de ética con poderes ejecutivos.

Sigue los temas que te interesan