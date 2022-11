La OTAN advierte: cazas rusos han sobrevolado de manera "peligrosa" buques de la Alianza

Rusia sigue con su particular escalada de tensión con Occidente. La OTAN ha advertido de que dos cazas rusos sobrevolaron este pasado jueves buques de la Alianza en el mar Báltico, de manera "peligrosa y no profesional".

Los aviones rusos se aproximaron a los barcos a una altitud de 300 pies (91 metros) y una distancia de 80 yardas (73 metros) sin que sus pilotos respondieran a las comunicaciones, ha indicado la Alianza Atlántica en un comunicado.

"En la mañana del 17 de noviembre, dos aviones de combate rusos se acercaron de forma poco segura y poco profesional al Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG1), que realizaba operaciones de rutina en el Mar Báltico", explica el comunicado.

[Zelenski contradice a Biden: niega que el misil de Polonia sea ucraniano para forzar a la OTAN a actuar]

"Los pilotos rusos no respondieron a las comunicaciones de consulta permanente de las fuerzas aliadas y sobrevolaron a una altitud de 300 pies y una distancia de 80 yardas", ha detallado.

La OTAN califica esa "interacción" de "insegura y poco profesional ya que se llevó a cabo en una zona de peligro conocida", que ha sido activada para entrenamiento de defensa aérea, "y debido a la altitud y proximidad de la aeronave".

Lo ocurrido "aumentó el riesgo de errores de cálculo, errores y accidentes", ha explicado la Alianza. "Las fuerzas de la OTAN actuaron de manera responsable, realizando su misión, en pleno cumplimiento de las normas internacionales aéreas y marítimas", ha apuntado el organismo a través de su comunicado.

[Europa no tiene arsenal para defenderse en una gran guerra]

La Alianza ha advertido de que "responderá adecuadamente a cualquier interferencia con la actividad legal de la OTAN en el área que ponga en peligro la seguridad de nuestras aeronaves, barcos o sus tripulaciones". No obstante, la organización internacional ha precisado que "no busca la confrontación y no representa ninguna amenaza".

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan