Polémica en el Vaticano por su centro comercial de lujo: su impulsor es el favorito para ser Papa

La historia que encierra el 'Vatican mall' tiene todos los ingredientes. Hay que partir de que se trata de un centro comercial de lujo que, como presume en su propia web, se encuentra "a dos minutos de la plaza de San Pedro", un lugar ostentoso como pocos en el mundo pero casa de la Iglesia Católica y donde a diario duermen decenas de personas sin hogar. Se encuentra en suelo del Vaticano y es un negocio redondo para sus arcas, pero no todos en la Santa Sede están contentos. Su promotor es uno de los señalados como favorito a suceder al Papa Francisco.

La prensa italiana habla de un proyecto con "dos almas", la empresarial y la religiosa. El cardenal Luis Antonio Tagle (Filipinas, 1957) ha sido su impulsor y principal defensor. Es presidente de Caritas Internationalis y prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

Tagle se impuso pero no ha logrado consenso. De hecho, el Vaticano no solo no promociona el centro sino que toma distancia por el mensaje que puede lanzar su apertura. "No sabemos, no somos nosotros", responden desde dentro de sus puertas a La Reppublica. Escuece que además de materializarse vaya a llevar 'Vaticano' en su nombre. La identificación es innegable, como lo serán los beneficios económicos.

"Glamour social"

Se inaugura en noviembre. 57 tiendas de "las mejores" marcas italianas e internacionales. Ropa, calzado y complementos, joyería, hogar, cosmética y gastronomía "libres de impuestos" para ciudadanos procedentes de fuera de la Unión Europea y un parking cubierto con capacidad para 1.000 vehículos. Una apuesta sin duda más arriesgada que cualquiera de las anteriores que haya levantado polvareda, caso del McDonald's de la via della Conciliazione.

[El Papa Francisco Revoluciona el Vaticano: Menos Obispos, Más Mujeres y Los Niños, Intocables]

El portal de Vatican Mall tiene un apartado llamado 'Caridad', en el que se puede leer: "Nuestro enfoque encarna el espíritu de construir un puente hacia los demás, con un apoyo concreto y continuo para las organizaciones humanitarias y de atención médica y una atención especial a los problemas sociales". Dentro de 'Caridad' hay otro subapartado, 'Glamour social': el centro comercial "tiene la intención de lanzar campañas sociales para apoyar los derechos humanos". Se incluye un "taller de ideas donde se seleccionarán y diseñarán prendas y accesorios con mensajes sociales".

Se recuerdan estos días las palabras de Francisco a la prensa en 2013, horas después de la 'fumata blanca': "Hay quien se pregunta por qué he elegido el nombre de Francisco. En las elecciones, tenía a mi lado al arzobispo emérito de Sao Paulo, el cardenal Claudio Hummes, un gran amigo. (...) Cuando fui elegido Papa me abrazó, me besó y me dijo: 'No te olvides de los pobres'. Y aquella palabra entró aquí -señalándose la cabeza-. Los pobres, los pobres. Pensé en San Francisco de Asís, en su relación con los pobres. ¡Cómo desearía una Iglesia pobre y para los pobres".

Sigue los temas que te interesan