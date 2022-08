Gina Lollobrigida, candidata al Senado en Italia a sus 95 años con un partido antisistema

Italia celebra elecciones el 25 de septiembre y el plazo para presentar las candidaturas está deparando sorpresas. La última, la actriz Gina Lollobrigida, que a sus 95 años se presenta como candidata al Senado en la lista de un partido antisistema.

Lollobrigida, polifacética artista, actriz de pequeña y gran pantalla y que triunfó en Hollywood en los 50, 60 y principios de los 70, no es 'novata' en política. Tras retirarse del cine en 1997, concurrió a las elecciones europeas en 1999 con los demócratas de Romano Prodi, pero se quedó a 10.000 votos del escaño.

Ahora prueba suerte en una coalición euroescéptica denominada Italia Soberana y Popular, que agrupa a pequeñas formaciones como el Partido Comunista, Acción Civil o Patria Socialista. Sus líderes son Marco Rizzo, secretario del Partido Comunista, y Antonio Ingroia, juez y también abogado personal de Lollobrigida.

Ingroia es su letrado de hecho en la guerra judicial que la actriz mantiene con su hijo, Milko Skofic, y su nieto, Dimitri, por la gestión de su fortuna. Él la ha empujado a dar el paso por su "perfecta lucidez".

Entrevistada en Il Corriere della Sera, dice embarcarse en este proyecto cansada de escuchar a los políticos "discutir entre ellos sin llegar nunca a ningún lado". "Mientras tenga energía la usaré para cosas importantes, especialmente para mi país”, proclama.

Fittipaldi, con Meloni

"Lucharé para que el pueblo decida, desde la sanidad hasta la justicia. (...) Italia está mal y quiero hacer algo bueno y positivo", añade en la entrevista, en la que revela su inspiración, que es Mahatma Gandhi, "por su forma de hacer las cosas" y su rechazo de la violencia.

Aunque se encuentra bien física y mentalmente, Lollobrigida no participará en actos de campaña, lo que no significa que no vaya a tener presencia, ya que publicará mensajes en vídeo para pedir el voto.

Y de izquierda a derecha, otra de las sorpresas de las elecciones en Italia es el expiloto brasileño Emerson Fittipaldi (75 años), dos veces campeón mundial de Fórmula 1, también candidato al Senado pero de la mano del partido Hermanos de Italia, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni.

"Estoy muy contento de ser candidato al Senado italiano en las elecciones del 25 de septiembre. Ya puse en papel varias propuestas y todas tienen como objetivo promover acciones relacionadas con los brasileños que tienen fuertes lazos con las tierras, la cultura y el deporte italianos", explicó en Il Giornale.

