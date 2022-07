Del kurdo que huyó de Sadam a la reservista de la Marina Real: los favoritos para suceder a Johnson

Boris Johnson es historia. El primer ministro no ha sobrevivido a sus fiestas en Downing Street ni a sus mentiras tanto sobre estos excesos en pandemia como en último término sobre el escándalo sexual del diputado Chris Pincher, que inició la definitiva cascada de dimisiones en el gobierno. Comienza la cuenta atrás hacia el relevo.

Reino Unido quedará en manos de quien designe el Partido Conservador y prensa y casas de apuestas ya parecen haber acotado la búsqueda. Estos son los dirigentes mejor posicionados para sustituir a Johnson:

Nadhim Zahawi, ministro de Hacienda. Reuters

Nadhim Zahawi

Fue nombrado ministro de Hacienda esta misma semana en sustitución de Rishi Sunak. 48 horas después, dirigió una carta a Johnson invitándole a "hacer lo correcto e irse" como la mejor solución "para el Partido Conservador y para todo el país". A sus 55 años tiene una experiencia política limitada, pero ha trabajado duro en la sombra y sabido moverse para mostrarse como perfil de peso y alternativa en los tory.

Zahawi quiere trascender como verdugo, pero pocos entienden que antes aceptara subirse a un gobierno en cuyo líder no creía. La explicación puede residir en que desde dentro era más fácil acabar con Johnson, al que por otro lado había apoyado hasta hace no demasiado sobre el partygate.

Ingresó primero en el gobierno como máximo responsable de la vacunación contra la Covid-19, más tarde como secretario de Educación. En el partido no dudan de que se postulará como sucesor, como tampoco de su favoritismo.

Zahawi tiene además una historia particular, casi de película. Emigró al Reino Unido con 11 años. Huyó con su familia de Irak en 1978, en plena persecución de la minoría kurda por parte del régimen de Sadam Hussein. Tras pasarlo mal con sus estudios, para adaptarse, empezó a labrarse un futuro como agente comercial. En 2000 cofundó YouGov, reconocida firma internacional de investigación de mercados y análisis que opera en Europa, Norteamérica, Medio Oriente y Asia-Pacífico.

Lizz Truss, secretaria de Exteriores del Reino Unido. James Manning Europa Press

Liz Truss

Secretaria de Relaciones Exteriores, nunca ha escondido su ambición de liderar a los conservadores. Es parlamentaria desde 2010 y tuvo un ascenso meteórico de la mano de David Cameron, ocupando distintas responsabilidades en su gabinete, como las secretarías de Medio Ambiente y de Justicia.

Es una dirigente querida e influyente entre sus compañeros y entre los militantes, contundente en sus posiciones incluso cuando las cambia, como ocurrió cuando en 2016 defendió la permanencia en la Unión Europea y más adelante y con la misma vehemencia la necesidad de abandonarla.

Su referente es Margaret Thatcher y una de sus hijas se llama Liberty. 'Libertad' es su palabra bandera. Un funcionario tory la definió como "thatcherismo con esteroides". Truss ha conocido la renuncia de Johnson en Bali, Indonesia, donde se encontraba para asistir a la cumbre del G20. A sus 46 años, puede estar ante la oportunidad de su vida.

Penny Mordaunt, ministra de Comercio. Jon Boyle Reuters

Penny Mordaunt

Mordaunt, de 49 años, tiene a su favor haber apoyado a Jeremy Hunt en el proceso por el liderazgo conservador en 2019, si bien ese factor no pesó para que Johnson contara con ella al frente de Comercio dada su trayectoria. Ha ejercido con lealtad pero no sin crítica, y desde las primeras informaciones que derivaron en el partygate expresó su "enfado" con quienes ignoraron las restricciones frente a la Covid al tiempo que rechazaban "peticiones razonables para relajar las medidas".

Mordaunt, defensora del 'brexit' y clave en que terminara triunfando en el referéndum, tiene indiscutibles cualidades de liderazgo y carisma, razones que Johnson no podía ignorar a la hora de decidir si contaba con ella. Exreservista de la Royal Navy, es parlamentaria desde 2010. Sus funciones de gobierno comienzan con May, como secretaria de Defensa.

En la reciente moción de confianza de los conservadores para sacar a Johnson del poder, Mordaunt se mostró ambigua, limitándose a afirmar que ella no lo eligió.

Rishi Sunak, secretario del Tesoro. Daniel Leal Europa Press

Rishi Sunak

"Me entristece dejar el Gobierno, pero he llegado a la conclusión de que no podemos continuar así", anunció Sunak, de 42 años, hace apenas unas horas, renunciando a la Secretaría del Tesoro. Para él, o así lo asegura, la buena conducta "importa" y por eso se distanciaba de la falta de "seriedad y falta de competencia" de Johnson.

Curiosamente, Sunak participó en una de las fiestas que han terminado por condenar a Johnson y estuvo además muy cerca de costarle el cargo una polvareda muy relacionada con estos estándares de conducta que propugna. Su esposa, la multimillonaria india Akshata Murty, lleva años acogida al régimen fiscal de no residente en Reino Unido, esto pese a residir en aquel momento en el 11 de Downing Street.

Como Truss, es identificado con el legado de Thatcher y tiene gran peso entre los votantes conservadores con la consigna de bajar impuestos. Su popularidad se vio reforzada con su plan de protección de empleo e inversiones durante la pandemia y recientemente con su actuación para tratar de paliar a los ciudadanos el elevado coste de la vida.

Antes fue jefe del Tesoro, en 2019, tras una destacable trayectoria en la Cámara de los Comunes desde 2015. Llegó del mundo de las finanzas, con cargos, entre otras, en Goldman Sachs.

Criado en la ciudad de Southampton (sur inglés), Sunak, de religión hindú, es nieto de inmigrantes originarios de la región india del Punjab, llegados al país en los 60. Se licenció en Filosofía, Política y Economía en Oxford.

Javid y Wallace

Los anteriores son los cuatro dirigentes que encabezan las apuestas -en el sentido literal- en la prensa británica y grandes medios internacionales, pero no son los únicos con perfil y peso para dirigir a los conservadores y el Reino Unido.

De la lista no puede obviarse a Sajid Javid, secretario de Salud, quien se despidió del Gobierno con un "ya es suficiente". Junto con Zahawi, dio el golpe definitivo a Johnson porque tras ellos no pararon de caerse cargos del ejecutivo. De 52 años, ya se ha postulado en dos ocasiones para liderar el partido: en 2016, tras el referéndum del 'brexit', y en 2019. A su favor, ser verdugo de Johnson; en su contra, esto mismo, ser vedugo de Johnson, traición que los partidarios del primer ministro caído no olvidarán en las primarias.

También en la terna Ben Wallace, secretario de Defensa, antes responsable de Seguridad y diputado desde 2010. Wallace ha ganado peso por su labor desde que estalló la guerra en Ucrania. Es uno de los más queridos y con mejor imagen en la actualidad, pero también el que menos intención y equipo parece tener. Una encuesta de YouGov, la marca cofundada por Zahawi, le pone en cabeza por delante de Mordaunt.

