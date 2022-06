Ucrania gana apoyos para lograr esta semana el estatus de país candidato a entrar en la UE

"El mundo ha cambiado por completo. Vivimos en una época en la que la unidad es el primer mandamiento", se justifica el ministro holandés de Exteriores, Wopke Hoekstra. Ucrania no para de ganar apoyos para lograr esta misma semana el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea. Tras la opinión positiva de la Comisión de Ursula von der Leyen, incluso los países más reticentes, como Holanda o Portugal, empiezan a levantar sus reservas.

Lisboa y La Haya aceptan que se trata de una medida de apoyo político y moral a Kiev que se justifica ahora por la agresión militar de Rusia. No obstante, también avisan de que las negociaciones durarán "décadas" y de que la adhesión de Ucrania tendrá un gran impacto en la propia estructura de la UE.

La decisión sobre la candidatura de Ucrania -que debe ser unánime- se adoptará durante la cumbre de líderes europeos que se celebra el 23 y 24 de junio en Bruselas. Los jefes de la diplomacia de los 27 la han preparado durante el encuentro que han mantenido este lunes en Luxemburgo. Y los ministros de Asuntos Europeos cerrarán los últimos detalles en otra reunión este martes.

"No puedo anticipar los resultados, pero no he escuchado a nadie que se oponga", ha dicho el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. A su juicio, conceder a Ucrania el estatus de candidato a la UE sería una "señal potente", una "manifiestación de fuerza, unidad y apoyo a un país agredido por Rusia".

La candidatura a la UE ha sido uno de los principales objetivos políticos que ha perseguido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desde el estallido de la guerra. Zelenski envió su solicitud a Bruselas el 28 de febrero, apenas cuatro días después de iniciarse la invasión rusa.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante la rueda de prensa de este lunes en Luxemburgo UE

Sus aspiraciones europeas han contado con el apoyo desde el principio de Polonia y el resto de países del Este y del Báltico. A su juicio, los ucranianos combaten a Rusia y mueren en nombre de los ideales europeos y por eso se han ganado ser miembros del club. En contraste, los grandes países occidentales (con la excepción temprana de Italia) se mostraban fríos, cuando no abiertamente escépticos.

Todo cambió con la visita conjunta a Kiev la semana pasada del presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; y el primer ministro italiano, Mario Draghi. Allí, los tres líderes anunciaron en rueda de prensa conjunta con Zelenski que apoyarían reconocer a Ucrania como país candidato a la UE. Un cambio de postura con el que intentaban defenderse de las críticas por la tibieza de su apoyo a Kiev y por mantener el diálogo con Vladímir Putin.

¿Por qué ahora? "Simplemente porque apoyamos a Ucrania y porque es un imperativo político y estratégico, pero también moral. Eso es lo que ha cambiado", ha explicado este lunes la nueva ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna. También España apoya la candidatura, aunque Pedro Sánchez no participó en el viaje a Kiev. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que la opinión favorable de Bruselas es "positiva y equilibrada".

"Es un momento histórico. Todo el mundo debe pensar qué dirán de nosotros en el futuro si ahora tomamos una mala dirección. Es cierto que se trata de una carretera muy complicada porque no son tiempos normales, pero Europa siempre ha crecido en situaciones díficiles. Necesitamos liderazgo para apoyar a Ucrania en esa senda dura pero muy importante", ha argumentado la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock.

La ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna UE

"Teniendo en cuenta la guerra, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Europa, la unidad es lo más importante. Por tanto, pensamos que la propuesta de la Comisión es equilibrada y el Gobierno holandés la apoyará", ha anunciado el ministro holandés de Exteriores, Wopke Hoekstra.

En todo caso, Hoekstra ha resaltado que "Ucrania también tiene muchos deberes que hacer en términos de Estado de derecho, democracia y derechos humanos". La concesión del estatus de país candidato significa llegar a la casilla de salida, pero las negociaciónes de adhesión suponen "una trayectoria de años y a veces décadas".

"Portugal siempre ha sido un país que ha colocado en primera línea de importancia la unidad europea. Esa es nuestra principal arma. Por tanto Portugal apoyará siempre la dinámica de consenso", ha relatado su ministro de Exteriores, João Gomes Cravinho.

El ministro de Exteriores holandés, Wopke Hoekstra, conversa con su homólogo finlandés, Pekka Haavisto, durante la reunión de este lunes en Luxemburgo UE

No obstante, el Gobierno de Portugal avisa de que la entrada de Ucrania tendrá "efectos profundos que deben tenerse en cuenta y pensarse". "La entrada de un país con 40 millones de habitantes tendrá un impacto significativo en la estructura de la UE, la estructura por ejemplo de la política agrícola comun o de los fondos estructurales. Será n necesario hacer una adaptación que podría obligar incluso a revisar los Tratados", apunta Gomes Cravinho.

