Borrell advierte a Putin tras reconocer Donetsk y Lugansk: "Vamos a reaccionar con fuerza"

El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha avisado este lunes de que el bloque europeo dará una respuesta "fuerte y unida" a Rusia tras hacerse pública la intención delpresidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer oficialmente a las repúblicas de Donestk y Lugansk.

"Si hay anexiones habrá sanciones y si hay reconocimiento de las repúblicas pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán", advirtió el jefe de la diplomacia comunitaria justo antes de conocerse la decisión de Putin.

Las palabras de Borrell se produjeron después de un Consejo de Asuntos Exteriores de diez horas en las que los ministros de Exteriores europeos han discutido la evolución de la crisis en el este de Europa con el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba.

Borrell pidió al presidente ruso que no diera este paso. "Entendemos que la última decisión no se ha tomado y pedimos a Putin que respete la ley internacional y los acuerdos de Minsk y no reconozca el oblast de Donestk y Lugansk", ha indicado.

Los Veintisiete están listos para reaccionar con un "frente unido y fuerte" y Borrell ha advertido a Putin que debe decidir "cómo quiere ser visto por la comunidad internacional y por la historia".

El Alto representante de Exteriores ha confirmado que la UE está "plenamente comprometida con la seguridad de Ucrania" y ha anunciado que los Veintisiete van a desembolsar "1.2000 millones de euros de ayuda" y van a ofrecer "apoyo para evitar ciberataques y desinformación".

Por otra parte, Borrell ha aclarado desde Bruselas que "las embajadas y misiones diplomáticas de la UE continúan abiertas y completamente operativas".

