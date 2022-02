Zelenski confía en que la OTAN y EEUU no hayan pactado con Rusia a espaldas de Ucrania

Hemos rebasado el 16 de febrero, la fecha que se barajaba como el día en que Rusia iba a ejecutar su operación de invadir Ucrania y la situación sigue siendo la misma que la de la semana pasada. Moscú ha retirado algunas tropas, pero el grueso de su Ejército sigue desplegado en torno a las fronteras ucranianas.

Desde el Kremlin se han tomado con sorna el hecho de que los medios Occidentales hubieran señalado una fecha concreta en el calendario. "Les pido a los medios de desinformación de Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido, como Bloomberg, The New York Times, The Sun y otros, que publiquen el calendario de nuestras 'invasiones' para el año próximo para que pueda planificar mis vacaciones", escribió este miércoles la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en su canal de Telegram.

Pero el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no está para bromas y, aunque se ha mostrado satisfecho por el respaldo de la OTAN, EEUU, y la Unión Europea (UE); ha reconocido que "la presión diplomática conjunta ha funcionado", pero también ha hecho públicos sus recelos y ha explicado que confía en que no exista un acuerdo con Moscú a espaldas de Ucrania.

"Quisiera creer que la diplomacia no llegó a un acuerdo con Rusia sin nosotros. Las señales son distintas, pero ahora no es el momento de creer en señales", ha dicho el presidente ucraniano.

Zelenski ha asegurado también que su país "no tiene miedo a ningún enemigo", ni a predicciones sobre la fecha de un ataque ruso, y aseguró que la nación "se defenderá".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habla con sus soldados en Mariúpol, al sureste del país. Reuters

"No retrocederemos y no nos rendiremos. Estamos unidos por nuestra fortaleza y voluntad, firmeza, coraje y sabiduría. Estamos unidos por todos estos ocho años (de guerra en el Donbás). No tenemos miedo de ninguna predicción, ningún pueblo, ningún enemigo, porque nos defenderemos el 16 de febrero, el 17 de febrero, en marzo, abril, septiembre y diciembre", dijo ante sus soldados en Mariúpol (ciudad portuaria situada al sureste de Ucrania).

El jefe de Estado subrayó que en el actual contexto, el día y el mes de un eventual ataque ruso son irrelevantes.

Además, Zelenski señaló las diferencias entre 2014, cuando Rusia se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea y apoyó a las milicias separatistas del Donbás, y lo que está ocurriendo actualmente.

"La guerra ha durado 8 años y nos hemos hecho mucho más fuertes. Tenemos unas Fuerzas Armadas fuertes, excelentes diplomáticos, voluntarios y fuerzas de resistencia", añadió, en declaraciones recogidas por Efe.

Zelenski aprovechó su discurso ante los militares del este de Ucrania para aseverar que los ucranianos "recorren juntos este camino".

"Estamos tranquilos, porque estamos juntos. Somos fuertes, porque estamos juntos. Somos ucranianos y por eso estamos juntos. Estoy feliz y es un gran honor ser el presidente de este pueblo, este Estado en un día como este", dijo.

Zelenski asiste a las maniobras de las tropas ucranianas para hacer frente a un posible ataque ruso. Reuters

Zelenski ha declarado este 16 de febrero como 'Día de la Unidad', por ser el día que algunas informaciones habían señalado como el del posible comienzo de una invasión por parte de Rusia.

Este mismo lunes el mandatario declaró en un maratón televisivo dedicado al 'Día de la Unidad' que todavía no observa una retirada de las tropas rusas. De hecho, Estados Unidos advirtió de que Rusia ha enviado 7.000 nuevos soldados a la frontera con Ucrania.

"La situación está bajo control, no vemos cambios, vemos una concentración de tropas, una pequeña rotación. No llamaría a eso una retirada. No sacaría conclusiones", dijo, y añadió que "constataremos la retirada cuando suceda".

En la misma línea se ha expresado este mismo miércoles la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, que desde la cumbre de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas aseguró que "no ha habido ninguna desescalada. La presencia de tropas rusas no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y eso permitiría la invasión de Ucrania en cualquier momento".

Por lo tanto, la tensión en el este de Europa se mantiene al mismo nivel que la semana pasada. El presidente ruso, Vladimir Putin, sostiene que no quiere ninguna guerra con Ucrania, pero desde Kiev se preparan para lo peor. Sobre todo después de ocho años aguantando las embestidas del Kremlin en el Donbás. Las espadas siguen en todo lo alto. Nadie quiere una guerra, pero eso no significa que la guerra no pueda estallar en cualquier momento: el 17 de febrero, en marzo, en abril...

Sigue los temas que te interesan