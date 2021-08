La cuarta ola remite en Portugal en medio del debate por vacunar a adolescentes

La cuarta ola sigue remitiendo en Portugal, con una caída de contagios, incidencia y hospitalizados, en medio del debate que se ha abierto en el país por la vacunación de los adolescentes de 12 a 15 años, después de que las autoridades sanitarias dijesen que sólo la recomiendan si hay comorbilidades.

El último boletín de la Dirección General de Salud (DGS) notifica 2.377 nuevas infecciones, por detrás de las 2.581 del jueves y las 2.595 del pasado viernes.

Se reportaron además 18 muertes, una de la cifras más elevadas de las últimas semanas.

Portugal, con 10 millones de habitantes, suma desde que empezó la pandemia 982.364 casos confirmados y 17.440 fallecimientos.

La presión hospitalaria mejoró por cuarto día consecutivo y hay actualmente 866 personas ingresadas, 32 menos que la jornada anterior, de las que 194 están en cuidados intensivos (dos menos).

También hubo una mejora en la incidencia a 14 días, que se sitúa en 362,7 casos por 100.000 habitantes (378,9 el miércoles), y el R(t), que mide el número de personas a las que contagia un infectado, se mantuvo en 0,92.

Debate sobre la vacunación

Portugal está sumido en un debate sobre la vacunación de los menores de entre 12 y 15 años, después de que la DGS anunciase la semana pasada que, por el momento, sólo se recomienda para los adolescentes que tengan comorbilidades de riesgo.

Las autoridades sanitarias alegaron que no existen datos suficientes en Europa sobre la vacunación en esta franja de edad y que esperarán a que haya más información.

Mientras, el archipiélago de Madeira, que cuenta con su propia autoridad regional de salud y autonomía para organizar la vacunación, ya está inmunizando a niños de esas edades.

La decisión de la DGS ha suscitado discrepancias entre el resto de autoridades, y este mismo viernes el coordinador del equipo responsable por la vacunación en Portugal, el vicealmirante Henrique Gouveia e Melo, avisó de que "el tiempo se agota".

El equipo tenía ya planeado un dispositivo para vacunar a esa franja de edad los dos últimos fines de semana de agosto y así tener el proceso avanzado cuando arrancase el año lectivo.

Gouveia e Melo señaló además que es "crítico" que la decisión tomada ahora por la DGS no se entienda como una "no recomendación" para que los menores de 12 a 15 años no se vacunen.

"El proceso está planeado para un futuro próximo en términos logísticos, lo que estamos haciendo es dar tiempo para que los profesionales sanitarios lleguen a un consenso", dijo.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha insistido en varias ocasiones en la importancia de avanzar lo máximo posible con la vacunación, incluida en menores, y se mostró "esperanzado" en que sea posible inmunizar a los adolescentes de entre 12 y 15 años en el futuro.

El jefe del Estado destacó que la decisión de la DGS es "temporal" y no una "objeción definitiva": "Hay que dejar correr el tiempo y tener paciencia para que lo que es bueno en este momento en Madeira también se considere bueno en Azores y en el continente", defendió.

Portugal superó ya la barrera del 70% de la población del continente -sin contar Madeira y Azores- con al menos una dosis, algo más de 6,9 millones de personas, informó el Ministerio de Salud, que señaló que 6,2 millones ya tienen la pauta completa.