Borrell pide al régimen cubano que permita las manifestaciones y escuche a sus ciudadanos

Máxima cautela de la Unión Europea a la hora de pronunciarse sobre las protestas masivas en Cuba. Frente a la contundencia de Estados Unidos o de la Organización de Estados Americanos en apoyo del pueblo cubano, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se ha limitado a lanzar un llamamiento al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para que permita las manifestaciones pacíficas y escuche a sus conciudadanos.

"Quiero expresar el derecho del pueblo de Cuba a expresar sus opiniones de una forma pacífica. Y quiero pedir al Gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y escuche las manifestaciones de descontento de los manifestantes", ha dicho Borrell al término de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27 celebrada este lunes en Bruselas.

La crisis en Cuba no ha sido discutida por los jefes de la diplomacia europea porque no figuraba en la agenda. Borrell se ha limitado a informar a los ministros de los últimos acontecimientos pero sin entrar en valoraciones en profundidad, según informan fuentes diplomáticas. "Ahora es un poco pronto, hay que esperar a ver lo que ocurre", señalan las fuentes consultadas. A la reunión no ha acudido el nuevo jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, porque coincidía con su toma de posesión.

En sus breves palabras sobre Cuba, Borrell ha atribuido las "importantes manifestaciones" en un gran número de ciudades a una "protesta contra la falta de medicinas, por la extensión de los afectados por el Covid y también protestas en contra del régimen". "Ha sido una manifestación de descontento que, por lo que sabemos, ha alcanzado una dimensión que no se conocía desde 1994", ha señalado.

El Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común ha destacado además que la respuesta por parte de las fuerzas del orden cubanas "por el momento se ha producido de una forma que no ha significado encontronazos especialmente violentos". "Pero hay que decirlo todo con mucho cuidado y mucha atención porque los acontecimientos pueden cambiar en las próximas horas", admite Borrell.

La delegación de Ciudadanos en Bruselas ha convocado una concentración en la Eurocámara de apoyo a los manifestantes cubanos. El eurodiputado José Ramón Bauzá ha presentado una interpelación a Borrell en la que le pregunta sobre las medidas que pretende adoptar para apoyar a los demócratas cubanos y "qué respuesta prevé la Unión Europea ante la oleada represiva impulsada por el dictador Díaz-Canel".

Frente a la cautela de la UE, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho público un comunicado en el que arremete contra el "régimen autoritario cubano". "Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad frente al trágico impacto de la pandemia, así como de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba", ha dicho Biden.

"El pueblo cubano está reivindicando valientemente derechos fundamentales y universales. Estos derechos, incluyendo el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben ser respetados. Estados Unidos hace un llamamiento al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse a sí mismos", concluye el comunicado.

"Reconocemos el legítimo reclamo de la sociedad cubana por medicinas, alimentos y libertades fundamentales. Condenamos al régimen dictatorial cubano por llamar a civiles a reprimir y a la confrontación contra quienes ejercen sus derechos de protesta", ha dicho por su parte el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.